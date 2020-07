KORONAVÍRUS Lieky na COVID-19 by nemal dostať ten, kto ponúkne najviac, tvrdí Gates

WASHINGTON - Liek na ochorenie COVID-19 a prípadná očkovacia látka musia byť prístupné krajinám a ľuďom, ktorí ich najviac potrebujú, nie tomu, kto za ne ponúkne najviac peňazí. Vo videu z virtuálnej konferencie organizovanej Medzinárodnou spoločnosťou pre AIDS (IAS) zverejnenom v sobotu to uviedol zakladateľ softvérovej firmy Microsoft Bill Gates, informovali agentúra Reuters a AFP.

Spoliehať sa vo veci distribúcie na trhový mechanizmus by podľa Gatesa predĺžilo pandémiu. "Ak necháme lieky a vakcíny tomu, kto ponúka najviac a nedostanú sa na miesta a k ľuďom, kde sú najviac potrebné, budeme mať dlhšiu, nespravodlivejšiu a smrtiacejšiu pandémiu," povedal. Gates zdôraznil, že pandémia prerušila dodávateľské reťazce liekov, a to aj proti oćhorobe AIDS, čo môže ohroziť státisíce ľudí, a to nielen v subsaharskej Afrike, ktorí musia v liečbe pokračovať.

"Zostávam však optimistický," hovorí Gates. "Porazíme COVID-19 a budeme naďalej robiť kroky proti AIDS a ďalším zdravotným krízam." Tvrdí, že vedci robia veľké pokroky - okrem iného vyvíjajú sa lepšie diagnostické nástroje na identifikáciu infikovaných a pokročili vo vývine vakcín. Vo videu Gates ďalej hovorí, že úsilie, ktoré sa začalo pred dvoma desaťročiami v boji proti pandémii HIV/AIDS, by mohlo slúžiť ako model zabezpečenia širokej dostupnosti liekov na COVID-19. Ako príklad uviedol Globálny fond na boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii založený v roku 2002 a americkú vládnu iniciatívu PEPFAR (President's Emergency Plan For AIDS Relief), ktoré majú zabezpečiť dostupnosť liekov na niektoré z najsmrtiacejších chorôb.

"Jedným z najlepších ponaučení v boji proti HIV/AIDS je dôležitosť vybudovania veľkého, spravodlivého globálneho distribučného systému, aby sa lieky dostali ku všetkým," uviedol Gates. Gates zbohatol vďaka Microsoftu, ktorého operačné systémy a kancelársky softvér dominujú na trhu už niekoľko desaťročí. V posledných rokoch sa stal jedným z najznámejších filantropov a vďaka svojej nadácii sa stal najväčším súkromným darcom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Globálnej aliancie za očkovanie a imunizáciu (GAVI).