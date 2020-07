KORONAVÍRUS WHO spustila vyšetrovanie vlastnej reakcie na pandémiu

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá čelí kritike Spojených štátov za svoj postup v koronavírusovej kríze, zriadila vo štvrtok nezávislú komisiu - jej úlohou je zhodnotiť reakciu samotnej WHO na pandémiu. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

Nezávislú komisiu pre pripravenosť a reakciu na pandémiu budú riadiť bývalá novozélandská premiérka Helen Clarková a bývalá libérijská prezidentka Ellen Johnsonová Sirleafová. "Prostredníctvom vás svet pochopí pravdu o tom, čo sa stalo, a tiež riešenia, ktoré vytvoria našu budúcnosť lepšie, budúcnosť ľudstva ako celku," povedal šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v sídle organizácie vo švajčiarskej Ženeve v príhovore adresovanom novej komisii.

Členské štáty WHO sa v máji na svojom výročnom zhromaždení dohodli v uznesení na nezávislom vyšetrovaní reakcie WHO na koronavírus, keďže USA viackrát na organizáciu zaútočili kritikou. Prezident USA Donald Trump obvinil WHO zo "sfušovaného" postupu počas pandémie a z toho, že je "bábkou Číny". Uznesenie navrhnuté Európskou úniou žiadalo "nestranné, nezávislé a dôkladné hodnotenie". Vyšetrovanie by sa podľa Únie malo zaoberať "postupmi WHO a časovým sledom jej krokov týkajúcich sa ochorenia COVID-19".

Spojené štáty v utorok 7. júna začali formálne s vystúpením z WHO. Naplnili sa tak vyhrážky prezidenta Trumpa, že táto agentúra OSN príde o svojho hlavného finančného prispievateľa, lebo nezvládla pandémiu nového druhu koronavírusu označovaného ako SARS-CoV-2. Zástancovia verejného zdravotníctva a Trumpovi politickí odporcovia vyjadrili nad týmto krokom USA rozhorčenie. Tedros odsúdil názorovú rozdelenosť medzinárodného spoločenstva a varoval pred závažnými následkami, ak sa toto nenapraví.

Hrozbou nie je koronavírus

"Nedajte sa pomýliť: najväčšou hrozbou, ktorej teraz čelíme, nie je samotný koronavírus - je to skôr chýbajúce vedenie a solidarita na celosvetovej úrovni aj na národných úrovniach," povedal šéf WHO. "Túto pandémiu nemôžeme poraziť ako rozdelený svet. Vírusu sa darí, keď sme rozdelení, ale slabne, keď sme jednotní," dodal Tedros.

Nový koronavírus usmrtil od vlaňajšieho decembra, keď nákazu prvýkrát zistili v stredočínskom meste Wu-chan, najmenej 549.701 ľudí. Ukázal to vo štvrtok výpočet agentúry AFP. V 196 krajinách a teritóriách sa koronavírusom nakazilo najmenej 12.066.880 ľudí. Z nich 6.431.400 je teraz pokladaných za uzdravených.

Novozriadená komisia usporiada o svojej misii jeden brífing mesačne, kde poskytne najnovšie informácie. Predbežnú správu odovzdá na nasledujúcom zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA) v novembri.