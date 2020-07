KORONAVÍRUS Pozitívny trend v Česku: Pribudlo 75 infikovaných, najmenej za dva týždne

Aktuálne je v krajine chorých 4303 ľudí, z toho 130 sa lieči v nemocnici. Vo vážnom stave je 14 hospitalizovaných. Najviac postihnutou oblasťou republiky zostáva Karvinsko. Vyplýva to z údajov ministerstva zdravotníctva.

Denný nárast sa v nedeľu po troch dňoch dostal pod stovku a bol najnižší od 22. júna, keď pribudlo 63 prípadov choroby COVID-19. Najvyšší nárast v minulom týždni predstavoval 202 prípadov. Stále je to menej ako na konci predchádzajúceho týždňa, kedy sa nárast zrýchľoval až na 305, čo bol najvýraznejší nárast od začiatku apríla.

Najviac postihnutým regiónom zostáva okres Karviná, v ktorom platia prísnejšie hygienické opatrenia ako vo zvyšku republiky. Za uplynulý týždeň tam bolo zaznamenaných podľa dnešných údajov takmer 189 prípadov koronavírusu v prepočte na 100.000 ľudí. Ešte v nedeľu to bolo 252 nakazených. Nákaza sa tam rozšírila medzi baníkmi firmy OKD. Firma v piatok postupne začala zastavovať ťažbu vo svojich čiernouhoľných baniach.

Zdroj: Getty Images

Podľa hygienikov nie je nutné v Moravskosliezskom kraji za súčasnej situácie vyhlasovať nové plošné karanténne opatrenia. Počet ľudí, u ktorých testy preukázali nákazu, síce výrazne vzrástol, avšak zhruba 90 percent nakazených nemá žiadne príznaky alebo len mierne a v úplnej väčšine ide o príbuzných či známych baníkov. Z dát podľa hygienikov vyplýva, že ochorenie sa mimo okres Karviná nešíri a pre ostatné okresy Moravskosliezskeho kraja ani iné kraje nepredstavuje reálne epidemiologické riziko.

Minister Vojtěch nevylúčil ďalšíe opatrenia

Ak by sa epidemiologická situácia ale zhoršila, je podľa ministra Adama Vojtěcha možné pristúpiť k ďalším opatreniam, napríklad k obmedzeniu počtu ľudí na hromadných akciách na desať osôb, nariadenie povinnosti nosiť rúška i v exteriéri alebo uzavretie nebezpečných priestorov. Uvažovať o uzavretí Karvinej by sa podľa neho dalo až v prípade, že by situácia eskalovala a niekoľko dní po sebe by pribúdali stovky prípadov, čo sa teraz nedeje.

Kvôli rastúcemu počtu nových prípadov koronavírusu obmedzili vstup českých občanov na svoje územie Slovinsko, Lotyšsko, Estónsko a Cyprus. V Lotyšsku a Estónsku čaká českých turistov povinná karanténa, na Cypre a v Slovinsku sa pre pobyt v krajine vyžaduje negatívny test na COVID-19. Českí diplomati sa snažia s jednotlivými štátmi rokovať o možnosti návratu na zoznam bezpečných krajín.