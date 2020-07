KORONAVÍRUS Bezpečnostná rada OSN vyzvala na celosvetové prímerie v záujme boja proti nákaze

NEW YORK - Bezpečnostná rada (BR) OSN v stredu jednohlasne prijala rezolúciu, ktorá vyzýva na globálne prímerie v záujme boja proti pandémii nového koronavírusu. Informovala o tom agentúra AP. Prijatý dokument požaduje "okamžité zastavenie bojov" vo vojnách a ozbrojených konfliktoch po celom svete, a to minimálne na 90 dní bez prerušenia.

Návrh rezolúcie predložili Francúzsko a Tunisko a napokon zaň hlasovalo všetkých 15 členov BR OSN. Tento najvplyvnejší orgán svetovej organizácie sa nedokázal zhodnúť na texte rezolúcie k pandémii koronavírusu viac ako tri mesiace. Cestu k schváleniu vyhlásenia otvorilo urovnanie sporu medzi Spojenými štátmi a Čínou, teda dvoma z piatich stálych členov BR, ktorí disponujú právom veta.

Spor sa týkal toho, či má byť v texte spomenutá Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorej reakciu na pandémiu kritizujú Spojené štáty. Čína, naopak, WHO bezvýhradne podporuje. V prijatom texte sa WHO napokon priamo nespomína. V súvislosti s pandémiou sa však píše o "príslušných súčastiach systému OSN" a o aprílovej rezolúcií Valného zhromaždenia OSN, ktorá oceňuje úlohu WHO v boji proti koronavírusu.

Skutočnosť, že sa BR OSN tak dlho nedokázala zhodnúť na rezolúcii k pandémii, vyvolala množstvo kritických reakcií. Šéf nemeckej diplomacie Heiko Maas to označil za "dôkaz neschopnosti" Bezpečnostnej rady.

Rezolúcia podporuje výzvu generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa z 23. marca na globálne prímerie v čase koronavírusovej pandémie. Apeluje na všetky strany zapojené do konfliktov vo svete, aby umožnili neobmedzený prísun súvisiacej humanitárnej pomoci a potrebné evakuácie obyvateľstva.