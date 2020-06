KORONAVÍRUS New York zaviedol karanténu pre štáty USA, v ktorých sa najviac šíri nákaza

Guvernér štátu New York Andrew Cuomo

Zdroj: SITA/AP Photo/John Minchillo

NEW YORK - Americké štáty New York, New Jersey a Connecticut zaviedli 14-dňovú povinnú karanténu pre ľudí prichádzajúcich z tých štátov USA, ktoré za posledný týždeň zaznamenali najvyšší prírastok nových prípadov koronavírusu.