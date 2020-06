Poľsko opäť obvinilo Putina z falšovania dejín a vedenia informačnej vojny

VARŠAVA - Poľská vláda v piatok obvinila ruského prezidenta Vladimira Putina, že manipuluje s dejinami druhej svetovej vojny tak, aby očistil zločiny Sovietskeho zväzu. Podľa Varšavy to Putin robí v rámci "informačnej vojny" proti Západu.

Agentúra AFP, ktorá o tom informovala, uviedla, že poľská vláda s týmto obvinením prišla deň po tom, ako Putin vo svojom dlhom článku pre americký magazín National Interest trval na tom, že Sovietsky zväz má hlavnú zásluhu na porážke nacistického Nemecka, a opäť naznačil, že Poľsko, štát, ktorý si Nemci a Sovieti rozdelili a ktorý vo vojne stratil šesť miliónov občanov, nesie vinu za vypuknutie druhej svetovej vojny.

Hovorca šéfa poľskej bezpečnostnej služby Stanislaw Žaryn označil Putinov článok za "prvok pokračujúcej informačnej vojny Ruska, ktorú vedie proti Západu". Sergey Radchenko, ktorý sa venuje dejinám studenej vojny na Cardiffskej univerzite, označil Putinov článok za "kus surovej propagandy" a vo svojom príspevku na sociálnej sieti Twitter ho popísal ako "historický naratív, ktorý by mal podporiť jeho (Putinove) pochybné nároky na veľkosť (v čase), keď sa snaží dosiahnuť večnosť svojho vládnutia".

Vojna, v ktorej Sovietsky zväz prišiel o približne 27 miliónov obyvateľov, je základným kameňom ruskej národnej identity, takže každé spochybňovanie úlohy ZSSR v tomto konflikte ruských predstaviteľov podráždi, napísala agentúra AFP.

Putinov článok s názvom Skutočné poučenie zo 75. výročia druhej svetovej vojny sa objavil v časopise National Interest šesť dní pred veľkou vojenskou prehliadkou na Červenom námestí v Moskve, ktorá sa uskutoční pri príležitosti konca druhej svetovej vojny v Európe. Bude sa konať v náhradnom termíne, keďže v pôvodne stanovenom - 9. mája - sa pre epidémiu koronavírusu SARS-CoV-2 a opatrenia s tým spojené to nebolo možné.

V deň prehliadky v Moskve - 24. júna - prijme americký prezident Donald Trump v Bielom dome poľského prezidenta Andzeja Dudu, aby rokovali o obrane a hospodárskej spolupráci. Trump prisľúbil nasadiť viac vojakov USA do spojeneckých jednotiek NATO v Poľsku, takže sa očakávajú podrobnosti o týchto plánoch.

Putin vo svojom článku obviňuje európskych lídrov, že k histórii pristupujú neobjektívne a s cieľom donútiť Rusko, aby sa ospravedlňovalo a malo pocit viny. Ruský prezident opäť odsúdil rezolúciu Európskeho parlamentu zo septembra roku 2019, podľa ktorej druhá svetová vojny vypukla ako priamy dôsledok zmluvy o neútočení medzi ZSSR a nacistickým Nemeckom z roku 1939.

Ako napísal portál iDNES.cz, nedávne odstránenie pamätníka sovietskemu maršalovi Ivanovi Konevovi v Prahe uviedol Putin vo svojom článku ako jeden z príkladov "historického revizionizmu, ktorého prejavy teraz pozorujeme na Západe", a "podlého znesväcovania a urážky (historickej) pamäti".

Ako ďalšie príklady spomenul neuvádzanie Sovietskeho zväzu pri vymenúvaní členov protihitlerovskej koalície či podporu "neonacistov" na Ukrajine. Putin sa v článku venoval aj mníchovskej dohode, ktorá podľa neho dokazuje vierolomnosť Poliakov a krátkozrakosť európskych vodcov, ktorým šlo len o vlastné ciele a vydali Československo napospas hitlerovskému Nemecku. Podľa Putina vinu za obsadenie Poľska Nemeckom a Sovietskym zväzom nesie len vtedajšie poľské vedenie, ktoré zabránilo vojenskej aliancii medzi Francúzskom, Britániou a ZSSR, ktorá by stála proti Nemecku. Podľa Putina anexia Poľska Sovietskym zväzom bola strategickou nutnosťou, lebo v opačnom prípade by ZSSR bol v nevýhode, ak by Nemecko zaútočilo.

Putin vo svojom článku podobne obhajoval aj pripojenie pobaltských krajín k ZSSR počas druhej svetovej vojny. Poľsko sa proti takýmto tvrdeniam ohradilo už aj v minulosti. Spor o interpretáciu tejto časti svetových dejín zatienil v januári aj spomienkové podujatia pri príležitosti 75. výročia oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz Červenou armádou.