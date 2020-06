Tvrdá rana pre USA: Japonský premiér podporil plán nerozmiestniť ich protiraketový systém

Podľa agentúry Reuters mali byť radarové komponenty Aegis Ashore pôvodne umiestnené v prefektúre Akita na severe a v prefektúre Jamaguči na juhu krajiny. Tento zámer sa však stretol s odporom tamojších obyvateľov, ktorí sa okrem iného obávali, že v prípade konfliktu sa môžu stať cieľom nepriateľského útoku. Vláda však pôvodne sľúbila, že systém Aegis Ashore nebude rozmiestnený v blízkosti obývaných oblastí.

Minister obrany sa nakoniec rozhodol systém nerozmiestniť z dôvodu neschopnosti zaručiť bezpečnosť týchto obývaných oblastí. Vyžadovalo by si to totiž jeho zásadné zmeny, ktoré by boli časovo a finančne príliš náročné. "Keďže sa záruky, ktoré sme predtým dali občanom, zmenili, nemôžeme ďalej napredovať. Je to naše rozhodnutie," povedal Abe.

Dodal však, že vláda sa zaviazala zvážiť iné alternatívy. Nákup systému Aegis Ashore, ktorý bol schválený v roku 2017, sa považoval za súčasť úsilia Tokia o posilnenie svojej obranyschopnosti po tom, ako Severná Kórea uskutočnila niekoľko skúšok balistických rakiet, ako aj o snahu posilniť vzťahy s Washingtonom.