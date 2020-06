Srdcervúce priznanie matky Floydovej dcéry (6): FOTO Chcela vedieť, ako otecko zomrel

Spojené štáty sa po smrti Georgea Floyda zmietajú v najväčších občianskych nepokojoch od smrti Martina Luthera Kinga.

Roxie Washingtonová, matka Floydovej šesťročnej dcéry Gianny, pre CNN uviedla, že dcére najprv nechcela o smrti jej otca povedať, pretože nevedela, akým spôsobom jej to oznámiť.

Zdroj: Reprofoto/CNN Prima NEWS

„Potom som sa ale dívala na rozhovor v televízii a Gianna stála za dverami a počúvala. Keď som ju šla skontrolovať, povedala mi: Mamička, niečo sa deje s mojou rodinou. Stále v televízii počujem oteckovo meno,“ spomína Washingtonová. „Chcela vedieť, ako ocko zomrel. Dokázala som jej len povedať, že nemohol dýchať,“ dodala a rozplakala sa.

Zdroj: Reprofoto/CNN Prima NEWS

Washingtonová tiež povedala, že nedávno prišla o svoju matku. „Dcére som povedala, že babička si otecka vzala so sebou. Na to mi Gianna povedala, že je pripravená odísť do neba, pretože chce byť so svojím ockom a babičkou.“

Rozhovoru pre CNN sa zúčastnili aj Stephen Jackson, basketbalový hráč NBA a Floydov dlhoročný priateľ, a L. Chris Stewart, advokát, ktorý Floydovu rodinu v prípade zastupuje.

Zdroj: SITA/AP Photo/John Minchillo

„Tieto slzy spôsobila skutočná bolesť. Zastaviť ich môžeme jedine tak, že páchatelia takýchto činov budú riadne odsúdení,“ uviedol Jackson.

S jeho názorom sa stotožnil aj Stewart. „Ide o zodpovednosť. Keď policajt niekomu ublíži, tak ho zatknú, nie, že ho len vyhodia z práce. Aj oni by mali mať strach, že pôjdu do väzenia, nie sa iba obávať, že ich preradia do iného okresu. Pretože tak to býva,“ podotkol advokát.

Floyd sa podľa Washingtonovej prisťahoval do Minneapolisu z Houstonu, aby si našiel lepšiu prácu a žil lepší život. Hoci s Gianninou matkou nežil, o svoju rodinu sa vraj nikdy neprestal zaujímať.

Brutálny zákrok policajta zachytený na videu

Policajt Chauvin bol zachytený na videu, ako v pondelok 25. mája pri zásahu na jednej z ulíc v meste v Minneapolis najmenej päť minút tlačí kolenom na krk neozbrojeného, spútaného a ležiaceho Floyda. Za priestupok zatknutý 46-ročný Floyd sa pri tom sťažoval na bolesť a kričal, že nemôže dýchať. Postupne sa prestal hýbať aj rozprávať. Zomrel krátko na to, po prevoze do nemocnice.

Video sa rýchlo rozšírilo na internete a spustilo v Minneapolise protesty, ktoré nakoniec vyústili do násilia a rabovania a medzičasom sa rozšírili aj do ďalších amerických miest.