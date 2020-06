Zákaz pohlavného styku! Opatrenie proti koronavírusu je terčom vtipov: SEXvýnimku by dostali len títo ľudia

"Nikto sa nesmie zúčastniť zhromaždení dvoch a viacerých osôb vo vnútorných verejných či súkromných priestoroch," znie nové pravidlo, ktoré do platnosti vstúpilo v pondelok. Nik ale zrejme nemyslel na to, že dvojice, ktoré nebývajú spoločne v jednej domácnosti, si v tomto prípade, hravo povedané, "neškrtnú".

Zdroj: Getty Images

Ak sa na nariadenie pozriete podrobnejšie zistíte, že zhromažďovaním sa myslí stretnutie dvoch alebo viac ľudí na rovnakom mieste za účelom "akejkoľvek formy sociálnej interakcie" a "akejkoľvek formy spoločenskej činnosti." To stačilo na to, aby si pravidlo vyslúžilo hashtag #sexban, ktorý sa stal hitom internetu.

Zdroj: Getty Images Twitter zaplnili vášnivé debaty o tom, ako plánuje britská vláda vymáhať dodržiavanie nariadenia. Verejnosť vtipkuje, že polícia bude musieť založiť špeciálnu jednotku, ktorá bude dohliadať na poslušnosť občanov. "Budú klopať na dvere a na okná či posielať drony?" napísala Jen Woodová.

Is there a special 'sex force' to make sure everyone complies with this #sexban ?

Will they be knocking on windows and sending out drones or something?