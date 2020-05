KORONAVÍRUS Ukrajina hlási takmer 23-tisíc prípadov infekcie

Podľa neho ochoreniu COVID-19, ktoré je spôsobované novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo už celkovo 679 ľudí. Z nákazy sa od začiatku pandémie uzdravilo 8934 ľudí. Metro v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev v pondelok po viac než dvoch mesiacoch uzavretia opäť privítalo cestujúcich. V celej krajine zároveň v rámci druhej fázy uvoľňovania opatrení zavedených v boji proti koronavírusu otvorili materské školy.

Predseda Komisie pre biologickú bezpečnosť z ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) Serhij Komisarenko ešte minulý týždeň uviedol, že nevylučuje nové prepuknutie pandémie nového koronavírusu na celom svete túto jeseň alebo začiatkom zimy.

Komisarenko zároveň uviedol, že koronavírus sa do iných krajín dostáva rôznymi spôsobmi. "Takmer 80 percent prípadov vírusu prišlo do Izraela zo Spojených štátov, zatiaľ čo vírus prišiel do USA hlavne z Európy, v podstate z Talianska, a nie z Číny," dodal.