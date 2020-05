Ohavný čin muža v Nemecku: Neďaleko Mníchova narazil autom do skupiny ľudí

MNÍCHOV - Muž v mestečku Pöcking ležiacom neďaleko bavorskej metropoly Mníchov narazil v utorok autom do skupiny piatich ľudí, medzi ktorými bola aj jeho priateľka. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.

Medzi zranenými sú štyria dospelí a dvojročné dieťa. Všetci boli hospitalizovaní. Dospelí utrpeli mierne až stredne ťažké zranenia. Dieťa vyviazlo bez zranení, no je v psychickom šoku. Podľa policajného hovorcu vyšetrovanie zatiaľ naznačuje, že išlo o úmyselný čin.

Zatiaľ nie je známe, či sa muž poznal aj s ostatnými zranenými. Polícia tento prípad vyšetruje ako možný pokus o viacnásobnú vraždu. Vodičom bol 43-ročný obyvateľ Mníchova. Po náraze do skupiny ľudí sa muž z miesta činu snažil ujsť, ale s autom narazil do stromu. Policajti ho zatiaľ nevypočuli. Pri náraze auta do stromu utrpel len mierne zranenia, z ktorých sa zotavuje v nemocnici.