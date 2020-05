Varšavská polícia obhajuje tvrdý zákrok proti demonštrantom, zadržala 380 ľudí

Polícia na proteste zadržala približne 380 ľudí, a to za porušenie zákazu zhromažďovania a za agresívne správanie voči policajtom, spresnil jej hovorca v rozhovore pre stanicu TVN24. Tzv. podnikateľský protest bol však podľa jeho slov už od začiatku protizákonný. Demonštranti tvrdia, že polícia na protest reagovala neprimeraným násilím a použila slzotvorný plyn, čo označili za neprimerané.

Zdroj: SITA/AP Photo/Czarek Sokolowski

Sobotný protest zorganizovali, napriek zákazu takýchto zhromaždení, predstavitelia súkromných firiem a chceli ním vyzvať vládu na rýchlejšie uvoľňovanie ekonomických reštrikcií. Pridalo sa k ním viacero ďalších skupín obyvateľstva, ktoré nesúhlasia s obmedzeniami. Na demonštrácii bolo vedieť stovky mladých ľudí. Mnohí z nich si priniesli vlajky i transparenty s nápismi ako "Osloboďte Poľsko".

Podľa reportéra TVN24, ktorý informoval priamo z protestu, sa situácia na ňom dala najlepšie opísať slovom "chaotická". Agentúra DPA uvádza, že polícia aj demonštranti sa po potýčkach vzájomne obviňovali z agresívneho správania a zo šírenia lží.

Zdroj: SITA/AP Photo/Czarek Sokolowski

Člen hlavného opozičného zoskupenia Občianska koalícia (KO) a senátor Jacek Bury napríklad tvrdil, že ho policajti počas protestu zadržali a použili proti nemu silu. Ako člen hornej komory parlamentu by mal pritom imunitu pred stíhaním za účasť na proteste a porušenie obmedzení týkajúcich sa epidémie. Polícia však uviedla, že Buryho nezadržala; podľa nej on sám vstúpil do policajného vozidla, kde už sedel iný zadržaný demonštrant a odmietal vystúpiť.

Zdroj: SITA/AP Photo/Czarek Sokolowski