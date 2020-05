Talianska polícia zatkla muža: Mal dať falošné dokumenty útočníkovi z Berlína

RÍM - Talianska polícia oznámila, že zadržala Alžírčana, ktorý "pravdepodobne" poskytol falšované dokumenty Anisovi Amrimu, útočníkovi z berlínskych vianočných trhov. Amri tieto dokumenty použil na cestovanie z Talianska do Nemecka. Informovala o tom v piatok tlačová agentúra DPA.

Podozrivého, identifikovaného iba iniciálami C. M. S., zatkli ešte v apríli v Neapole v rámci vyšetrovania, ktoré viedlo k ďalším siedmim zatknutiam. Amri, neúspešný žiadateľ o azyl z Tuniska, prišiel do Talianska na migrantskej lodi v roku 2011 a predpokladá sa, že pred svojou cestou do Nemecka sa zradikalizoval v talianskych väzniciach.

Amri 19. decembra 2016 odcudzeným kamiónom zámerne vrazil do davu ľudí na vianočných trhoch v Berlíne, pričom zabil 12 osôb. Podarilo sa mu uniknúť a následne sa pohyboval po niekoľkých európskych krajinách. Štyri dni po útoku prišiel do milánskeho predmestia Sesto San Giovanni, kde ho prenasledovala a zastrelila policajná hliadka.

Zdroj: SITA/AP

Talianska polícia uviedla, že Amri sa päť mesiacov pred útokom legitimizoval na ceste z Berlína do Zürichu falošným talianskym občianskym preukazom. Zatknutý Alžírčan bol členom siete falšovateľov dokumentov so sídlom v Neapole, ktorú polícia zatknutím siedmich ďalších osôb rozložila.

Úrady v tejto súvislosti vyšetrujú 11 ďalších ľudí. Podozriví čelia obvineniu z falšovania dokumentov a napomáhania ilegálnej imigrácii spojenej s terorizmom.