Príplatok za KORONAVÍRUS? Dajte si burger a uvidíte: Zákazníci pozreli na účet... to je prekvapenie!

Populárny podnik v západnej Virginii, ktorý je známy najlepšími burgermi, sa musel podobne, ako všetky ostatné, prispôsobiť opatreniam kvôli stále trvajúcej pandémii koronavírusu. Momentálne si z reštaurácie môžete jedlo odniesť len so sebou domov. Pokiaľ sa však zákazníci rozhodnú vziať si jedlo práve odtiaľto, tematický príplatok ich naozaj prekvapí.

Príplatok za koronavírus

Reštaurácia Goog’s Pub & Grub si totiž účtuje tzv. príplatok za COVID-19 vo výške jedného dolára. Tento príplatok je pre nich transparentným riešením zvyšujúcich sa nákladov v reštauračnom priemysle počas pandémie koronavírusu. „Len sa snažíme platiť účty, aby sme mohli mať otvorené, kým sa toto celé skončí,“ uviedol pre Fox 17 majiteľ podniku Brad White.

Špeciálny príplatok začali v reštaurácii účtovať za každé jedlo už vo štvrtok 7. mája. Podľa majiteľa je strata „pešej“ dopravy a predaja alkoholu je zničujúca. Napriek tomu práve kvôli rastúcim nákladom za jedlo a donášku je takmer nemožné mať otvorené, tvrdí White. „Jedlo, ktoré si ľudia vezmú rovno so sebou, stojí v priemere o 82 centov viac. Nedáte to na tanier, ktorý potom umyjete. Používame príbory, boxy na jedlo a podobne,“ vysvetlil.

Palmer White Zdroj: YouTube/13 ON YOUR SIDE

Ceny sú neúnosné

Keď sa to celé začalo, za krabicu burgerov platil majiteľ 50 dolárov. „Postupne to rástlo na 55, 62... a minulý týždeň to bolo 72 dolárov a to nie je koniec. Povedali mi, že ďalší týždeň sa to zvýši na 88 dolárov a rast bude pokračovať,“ posťažoval sa majiteľ. „Sú to všetky tie extra náklady, ktoré musíte dať na každý tanier... a my nemáme toľko možností, aby sme získali klientov aj z ďalších miest.“

Zdroj: YouTube/13 ON YOUR SIDE

„Sú to len všetky tieto dodatočné náklady, ktoré sa pripočítavajú na každú dosku, a my nemáme toľko ciest, aby sme mohli priniesť ďalší zisk na iných miestach,“ uviedol Palmer White, generálny riaditeľ . Obaja šéfovia veria, že sú jediným lokálnym podnikom, ktorý si takto účtuje príplatok za koronavírus, no neznamená to, že sa to nevyskytne aj inde. „Ostatné podniky jednoducho zvýšia ceny a nič vám nepovedia,“ uviedli.

Zdroj: YouTube/13 ON YOUR SIDE

Kým sa potravinársky priemysel opäť naplno dočká dodávateľov, to ešte chvíľu potrvá. „Ak ceny v tomto odvetví ostanú rovnaké, aké sú teraz, ovplyvní to ľudí rovnako ako doteraz.“ Obaja majitelia tomu hovoria „nešťastné znamenie týchto čias“, no je to potrebné na prežitie. Keď sa to celé skončí, zmizne aj príplatok za COVID-19. „Nerobíme to, aby sme zbohatli,“ povedal Palmer White. „Len chceme vidieť, že o našich zamestnancov je postarané, že ľudia dostanú svoje jedlo a že svetlá svietia,“ dodal.