Orbán oznámil Sassolimu, že sa na diskusii Európskeho parlamentu o Maďarsku nezúčastní

Podľa agentúry MTI hovorca premiéra Bertalan Havasi povedal, že Orbán v liste delegoval na uvedenú schôdzku ministerku spravodlivosti a európskych záležitostí Judit Vargovú. Premiér poznamenal, že v súčasnosti sa sústreďuje na ochranu proti šíreniu nákazy novým koronavírusom. Orbán požiadal predsedu EP, aby Vargovej zabezpečil možnosť vystúpenia v diskusii.

EP 31. marca vyzval Európsku komisiu, aby posúdila, či zákon o ochrane proti koronavírusu, ktorý prijala maďarská vláda, je v súlade s európskou legislatívou. Maďarský parlament 30. marca schválil zákon o ochrane proti šíreniu nového druhu koronavírusu, ktorý v čase stavu núdze umožňuje vláde prijímať mimoriadne opatrenia v záujme ochrany zdravia obyvateľstva, právnej istoty a stability hospodárstva.

Opozičné strany kritizovali neúmerné posilnenie právomocí vlády a požadovali zakomponovať do zákona časové obmedzenie, čo sa však nestalo. Na druhý deň sa k nemu vyjadril predseda Európskeho parlamentu David Sassoli. "Chceme sa dostať z tejto krízy tak, aby sa to nedotklo našich demokracií. Požiadali sme Európsku komisiu ako ochrankyňu zmlúv EÚ, aby posúdila, či nové právne predpisy zavedené v Maďarsku sú v súlade s článkom 2 Zmluvy o EÚ," uviedol Sassoli. Šéf europarlamentu v správe pre médiá vtedy zdôraznil, že všetky členské štáty Európskej únie sú povinné tieto základné hodnoty chrániť a brániť. "Parlamenty musia zostať otvorené a médiá musia zostať slobodné. Nikto nesmie mať dovolené využiť túto pandémiu na podkopanie našich slobôd," odkázal koncom marca Sassoli do Budapešti.