Nástupcom Kima by sa mohol stať jeho strýko, ktorý bol veľvyslancom v Česku

SOUL - Nástupcom severokórejského diktátora Kim Čong-una, ktorý sa už cez dva týždne neobjavil na verejnosti, by sa mohol stať jeho strýko Kim Pchjong-il, ktorý do minulého roka pôsobil ako veľvyslanec KĽDR v Českej republike. Uviedla to agentúra Bloomberg a ďalšie svetové médiá.

Noviny v posledných dňoch špekulujú o zdravotných problémoch 36-ročného Kima,objavili sa správy, že prekonal kardiovaskulárny zákrok, či dokonca, že je vo vegetatívnom stave. Podľa mnohých odborníkov na KĽDR by prípadný Kimov nástupcu bol vybraný z okruhu jeho príbuzených. V čele krajiny by tak mohla stáť aj vodcova vplyvná sestra, ktorá by mohla vládnuť ako regentka, kým nedospeje Kimov desaťročný syn.

Šesťdesiatpäťročný Kim Pchjong-il je podľa juhokórejského tlače synom bývalého severokórejského diktátora a zakladateľa komunistického režimu v KĽDR Kim Ir-sena. U svojho otca, ktorý v KĽDR vládol od 40. rokov do roku 1994, vraj upadol do nemilosti kvôli svojmu neviazanému životnému štýlu.

Od konca 70. rokov bol v podstate len v exile na rôznych diplomatických postoch v Maďarsku, Bulharsku, Fínsku, Poľsku, aby nemohol zasahovať do politiky v KĽDR, uviedol už skôr juhokórejska tlač. V Česku bol veľvyslancom od roku 2015, vlani v novembri sa vrátil do vlasti. Podľa juhokórejského denníka Čungang ilbo bol povolaný späť do Severnej Kórey, aby nad ním mal vládca Kim väčšiu kontrolu.

V Severnej Kórei medzitým v rokoch 1994 až 2011 vládol jeho brat Kim Čong-il, než zomrel na infarkt a nahradil ho jeho syn Kim Čong-un. Ten sa naposledy objavil na verejnosti 11. apríla a od tej doby nie je miesto jeho pobytu známe.

Juhokórejské zdroje uvádzajú, že by sa mohol zdržiavať v letovisku Wonsan, pretože tam bol v posledných týždňoch videný obrnený vlak, ktorým obvykle cestuje. Podľa niektorých názorov sa tam uchýlil v obavách pred nákazou koronavírusu. Nie je ale vylúčené, že je Kim skutočne vážne chorý, aj vzhľadom na to, že je silný fajčiar a trpí nadváhou.

Z Kimových príbuzných zastáva najvyššiu pozíciu v KĽDR jeho mladšia sestra Kim Jo-Čong, ktorá býva v poslednej dobe označovaná za číslo dva v mocenskej hierarchii Severnej Kórei a ktorá sa tiež zúčastnila bratových schôdzok s americkým či čínskym prezidentom. Rad analytikov však upozorňuje, že v severokórejskej spoločnosti vedenej výhradne mužmi by Kim Jo-Čong nemohla byť nikdy do najvyššej funkcie zvolená.

"Práve preto by sa mohli niektorí členovia severokórejského vedenia pokúsiť dosadiť do čela krajiny Kim Pchjong-ila, ktorý je teraz v domácom väzení," vyhlásil niekdajší zástupca severokórejského veľvyslanca v Británii Tche Jong-ho, ktorý v roku 2016 utiekol do Južnej Kórey.

Juhokórejský poslanec Kim Pjong-ki, ktorý je členom juhokórejského parlamentného výboru pre spravodajskú činnosť, s týmto názorom ale nesúhlasí. "Týmto teóriám sa môžem len zasmiať," napísal v nedeľu na internete.

Ak by sa naozaj mal Kim Pchjong-il ujať moci, znamenalo by to riziko pre množstvo terajších vysokých severokórejských činiteľov, ktorí strávili desiatky rokov tým, že sa snažili potlačiť jeho vplyv, napísala agentúra Bloomberg.

Keď sa v roku 2011 ujal Kim Čong-un moci, nemilosrdne sa zbavil svojich potenciálnych rivalov. Popraviť nechal svojho mocného strýka Čang Song-Tchéky a pravdepodobne nariadil aj neskoršie vraždu svojho brata Kim Čong-nama v Malajzii. Jeho strýko Kim Pchjong-il čistky prežil, čo napovedá, že ho Kim Čong-un nikdy nepovažoval za skutočného rivala, píše agentúra Bloomberg.