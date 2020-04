KORONAVÍRUS Ochorenie COVID-19 nepredstavuje pre tehotné ženy zvýšené riziko, tvrdia vedci

V dokumente uverejnenom v časopise New England Journal of Medicine uviedli, že riziko výskytu nákazy COVID-19 u tehotných žien vo Wu-chane bolo osem percent v porovnaní s 15,7 percentným rizikom v celkovej populácii pacientov v Číne. Štúdia bola založená na lekárskych záznamoch z 50 nemocníc vo Wu-chane a vedci vyšetrili od 8. decembra do 20. marca 118 tehotných žien, ktoré ochoreli na COVID-19. Z celkového počtu testovaných žien malo 109 mierne príznaky a deväť závažné. Najčastejšími príznakmi boli horúčka a kašeľ.

V sobotu bolo v Číne nahlásených 12 nových prípadov pozitívne testovaných osôb, z ktorých 11 pricestovalo zo zámoria a jeden prípad je komunitný prenos v provincii Chej-lung-ťiang hraničiacej s Ruskom. Pre infekčnú chorobu COVID-19 zostáva v Číne hospitalizovaných 838 ľudí, zatiaľ čo ďalších 1000 ľudí prechádza izoláciou a monitorovaním. Čína, ktorá je všeobecne považovaná za zdroj globálnej pandémie choroby COVID-19, počas epidémie na svojom území zaznamenala 4632 úmrtí z 82.816 nakazených.