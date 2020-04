KORONAVÍRUS Ochoreniu COVID-19 v Británii možno podľahlo až 41-tisíc ľudí, tvrdí Financial Times

Ilustračné foto

LONDÝN - Novému koronavírusu SARS-CoV-2 podľahlo v Británii podľa najnovšej analýzy týždenníka Financial Times, ktorý pracoval s údajmi štatistického úradu ONS, možno až 41.000 osôb. Počet obetí nákazy by tak už teraz dvojnásobne presiahol úroveň, ktorú britská vláda stanovila ako "dobrý výsledok" pandémie. Informoval o tom vo štvrtok britský denník The Independent.