Ropa v historickom mínuse! KORONAKRÍZA útočí aj na benzínky: Dôkaz absolútnej deštrukcie dopytu

LONDÝN - Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom sa po pondelkovom (20. 4.) historickom prepade do mínusu vrátila v utorok späť do pozitívneho teritória. Jej hodnota je však stále extrémne nízka. Cena ropy Brent sa dnes opäť dostala na historické minimum.

V prípade pondelkového poklesu Ide ale o májový kontrakt, ktorého platnosť sa končí dnes. Ropa WTI k dodaniu v júni sa predáva asi za 21 dolárov, kontrakty na neskoršie dodanie suroviny sú ešte drahšie. Dnes popoludní však ceny zaznamenali ďalší pokles.

Ďalší pokles

Cena severomorskej ropy Brent sa dnes prvýkrát za 18 rokov prepadla pod hranicu 20 dolárov za barel. Za jej poklesom sú aj naďalej predovšetkým negatívne dopady koronavírusovej krízy na dopyt. Cena americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodaním v máji sa vrátila do záporného pásma, kam sa prvýkrát dostala v pondelok. Citeľne klesá ale aj júnový kontrakt.

Ropa Brent s dodaním v júni zlacnela až o takmer 30 percent na 18,10 dolára za barel. Neskôr časť strát zmazala a krátko po poludní sa predával zhruba za 21 dolárov za barel. Cena májového kontraktu na WTI, ktorý dnes vyprší, sa v rovnakom čase pohybovala okolo mínus deviatich dolárov za barel. Počas dňa pritom vystúpila až na 2,54 dolára. Júnový kontrakt, ktorý oveľa lepšie odráža realitu na trhu s ropou, po poludní strácal zhruba 19 percent na 16,60 dolára za barel.

Ropa v historickom mínuse

V utorok okolo pol deviatej ráno kontrakt na WTI s dodaním v máji pripisoval zhruba 104 percent na 1,36 dolára za barel. Cena WTI zaznamenala však v pondelok nečakaný vývoj, keď sa prvýkrát v histórii dostala do negatívneho teritória. Pondelkové obchodovanie uzatvorila so stratou vyše 300 percent, teda na úrovni -37,63 USD (-34,65 eura) za barel.

Dopyt po rope sa prepadáva a hlavné americké zásobníky v Cushingu (Oklahoma) sa rýchlo napĺňajú. To zasiahlo najmä ropu s májovým kontraktom, ktorý vyprší v utorok. Júnový kontrakt na WTI, ktorý oveľa lepšie odráža realitu na trhu s ropou a začína platiť od stredy 22. apríla, si aktuálne pripisuje 3,5 percenta na 21,15 dolára za barel. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla 25,29 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 0,28 USD alebo 1,10 %.

Úplná deštrukcia dopytu

Na dopyt po rope má negatívny vplyv najmä koronavírusová kríza a s tým súvisiaci slabý dopyt. „To, čo sa udialo, je jasným dôkazom úplnej deštrukcie dopytu,“ povedal Michael McCarthy z maklérskej spoločnosti CMC Markets v Sydney. „Nejde iba o vplyv na trhy s ropou. Toto je jasný dôkaz škôd v svetovej ekonomike,“ dodal s tým, že najnovší vývoj prudko zvýšil tlak na producentov ropy. Cena WTI s májovým kontraktom dosiahla do 7:38 ráno 1,42 USD za barel.

Na včerajšiu situáciu sa pozrela aj analytička spoločnosti WOOD & Company Eva Sadovská. Potvrdila, že prudký pokles ceny ropy je reakciou na rýchlo sa plniace skladovacie priestory, a to v dôsledku nízkeho dopytu po rope, ktorý súvisí s pandémiou koronavírusu. „Záporná cena ropy znamená, že predávajúci musí zaplatiť kupujúcemu, aby ropu od neho vôbec kúpil. Zjednodušene povedané, predávajúci sa chce zbaviť zásob ropy a uvoľniť skladovacie priestory za každú cenu, a to doslova. V takomto prípade už hovoríme o pretlaku ponuky a deštrukcii dopytu,“ uviedla analytička.

Hlavným problémom je nadbytok ropy

Obchodníci v pondelok májový kontrakt predávali za každú cenu, aby im ropa nezostala. Ak by kontrakt do dneška nepredali, museli by po vypršaní jeho platnosti ropu fyzicky prevziať, čo väčšina z nich teraz nechce. V Spojených štátoch totiž kvôli vysokej ťažbe rýchlo ubúdajú skladovacie kapacity, takže by mohol byť problém aj s krátkodobým uskladnením suroviny. „Je jasné, že hlavným problémom trhu je teraz nadbytok ropy v Spojených štátoch a nedostatok skladovacích kapacít,“ uviedol McCarthy.

Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že jeho administratíva uvažuje o prerušení dovozu ropy zo Saudskej Arábie, aby tak podporila domáci ropný priemysel. „Určite máme veľa ropy, takže sa na to pozriem,“ vyhlásil. Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci sa tento mesiac dohodli, že v máji a júni znížia ťažbu o 9,7 milióna barelov denne. Podľa analytikov však dohoda nie je dosť výrazná na to, aby odstránila previs ponuky nad dopytom.

Ceny benzínu klesajú, no všetko sa môže zmeniť

Vývoj na trhu s ropou má podľa Sadovskej dopad aj na slovenského spotrebiteľa, a to nielen na nižšie ceny benzínov a nafty, ale aj na spomalenie zdražovania potravín. „Na druhej strane treba povedať, že ceny pohonných látok na našich čerpacích staniciach sa odvíjajú od jedno až dvojtýždňových priemerných cien palív na rotterdamskej burze, kde sa obchodujú palivá z ropy Brent. Cena ropy Brent v posledných týždňoch kolíše, ale zotrváva v pluse nad 20 dolármi za barel. Výkyvy alebo pokles ceny ropy sa premietajú do cien pohonných látok u nás s určitým časovým oneskorením,“ uviedla analytička.

Najaktuálnejšie údaje o cenách pohonných látok má Štatistický úrad SR za 15. týždeň 2020. Benzíny (95 oktánový a 98 oktánový) a motorová nafta podľa týchto údajov od začiatku roka zlacneli o – 17 až – 15 %. „Obdobný cenový pokles je evidovaný aj na medziročnej báze. Počas 15. týždňa 2020 sa napríklad 95-oktánový benzín tankoval na našich čerpacích staniciach v priemere za 1,117 eur za liter. Takto lacný bol tento benzín naposledy pred vyše štyrmi rokmi, t. j. začiatkom marca 2016,“ konštatuje Sadovská s tým, že je zatiaľ otázne, či cena za liter môže atakovať hranicu jedného eura.

„Ak by sa tak stalo, na Slovensku by sa jednalo o vyše 11-ročné minimum. Naposledy bola totiž cena za 1 liter 95-oktánového benzínu nižšia ako 1 euro v januári a na začiatku februára 2009. Vtedy nízke ceny pohonných látok, ale aj ropy, súviseli s hospodárskou krízou vo svete,“ dodala na adresu ceny benzínu.

Cena ropy má vplyv aj na ceny potravín

Aktuálne ceny ropy sa už prejavili napríklad aj na indexe svetových cien potravín FAO, ktorý v marci oproti februáru výraznejšie klesol. „Potraviny je potrebné vyrobiť a do obchodov prepraviť. Preto neodmysliteľnou súčasťou ich cenotvorby je aj vývoj cien energií a pohonných látok. Nižšie ceny ropy a následne aj pohonných látok spomínané náklady znižujú, čo sa môže prejaviť na klesajúcej cene alebo na spomalení tempa zdražovania potravín,“ komentovala Sadovská. Pre porovnanie uviedla ceny potravín, ktoré minulý rok zaznamenali na Slovensku v priemere medziročné tempo zdražovania o cca 4 %. „V tomto roku by sa malo jednať o polovičné tempo, t. j. medziročný nárast cien potravín by mal byť na úrovni okolo 2 %. Samozrejme, na vývoj cien potravín, či už smerom nadol alebo nahor, vplývajú aktuálne aj iné faktory,“ dodala.

Aký je dôvod súčasnej krízy?

Kvôli kríze v dôsledku šírenia nového typu koronavírusu a výrazne nižšiemu dopytu teraz nemá o ropu takmer nikto záujem. Ťažba, skladovanie a transport je pre producentov ropy nákladná záležitosť, takže sa tovaru snažia zbaviť za každých okolností. V Spojených štátoch citeľne ubúda kapacít na uskladnenie ropy v zásobníkoch, čo je významný dôvod, prečo ani nikto z obchodníkov teraz ropu nechce vlastniť. Napríklad v dôležitom prekladisku Cushing v Oklahome vzrástli zásoby od konca februára o polovicu na 61 miliónov barelov, pričom jeho kapacita je 76 miliónov barelov. Podľa magazínu Forbes je len v prístavoch a v tankeroch odstavených na moriach po celom svete asi 160 miliónov barelov ropy.

Ceny ropy už zažili krach, no nikdy neboli v mínuse

V minulosti ceny ropy zažili niekoľko krachov, do záporných hodnôt sa nikdy nedostali. Doteraz najväčším cenovým krachom bola kríza v decembri 1998, keď ceny ropy klesli pod desať dolárov. Dôvodom boli nadmerné zásoby v skladoch, kde sa ropa začala hromadiť po vypuknutí hospodárskej a finančnej krízy v juhovýchodnej Ázii. Krajiny OPEC nasledujúci rok stanovili produkčné limity, aby ceny suroviny opäť vzrástli. V roku 1986 sa dokonca ropa predávala za menej ako deväť dolárov.

Čo sa stane s nechcenou ropou?

Americká federálna vláda teraz rokuje so Strategickými ropnými rezervami (SPR), ktoré spadajú pod ministerstvo energetiky, o uskladnení prebytočnej ropy. Kapacita úložísk SPR je asi 800 miliónov barelov a v prípade naplnenia by producenti museli uzatvárať vrty, čo môže poškodiť ložiská. Podľa Forbesu bolo len v minulom týždni v Amerike uzavretých 13 percent nálezísk.

OPEC a ďalší poprední svetoví ťažiari na čele s Ruskom, teda zoskupenia nazývané OPEC +, sa síce tento mesiac dohodli na znížení ťažby v máji a júni o 9,7 milióna barelov denne, čo predstavuje zhruba desať percent svetových dodávok suroviny, už vtedy však mnohí analytici varovali, že je to nedostatočné. Ceny ropy aj po podpísaní dohody pokračovali v poklese, pretože ani rekordné škrty nezmiernili obavy investorov, že prepad dopytu bude kvôli koronavírusu ešte výraznejší.

Cena benzínu klesá, no pumpy sú ohrozené

Cena benzínu síce klesá, ale ako pripomínajú analytici, víťazom nie je nikto. Ľudia všeobecne kvôli obavám z koronavírusu menej používajú automobily a navyše čerpacie stanice pohonné hmoty nakúpili už skôr drahšie a teraz sú niekedy nútené ich predávať so stratou. „S tým, ako na českých cestách ubúdajú vodiči ochotní tankovať, klesá čerpacím staniciam objem doplnkového predaja, napríklad nápojov či potravín. Z tohto druhotného predaja pritom v bežných časoch mali často citeľne vyššiu maržu než z predaja samotných palív,“ uviedol pre ČTK ekonóm Lukáš Kovanda. „Vo výsledku sú tak najmä mnohé menšie pumpy existenčne ohrozené. Ak súčasný stav bude trvať dlhšiu dobu, nemožno vylúčiť krach značného množstva čerpacích staníc v ČR,“ dodal.