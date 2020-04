KORONAVÍRUS EÚ a Africká únia nesúhlasia s Trumpovým rozhodnutím zastaviť platby pre WHO

Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell v stredu Trumpovo rozhodnutie slovne odsúdil. "Hlboko ľutujem rozhodnutie USA pozastaviť finančnú podporu WHO," povedal Borrell. Borrell na Twitteri napísal, že "neexistuje dôvod, ktorý by tento krok ospravedlnil", a pripomenul, že snaha dostať šírenie nákazy koronavírusu SARS-CoV-2 pod kontrolu je v tomto období potrebné viac než kedykoľvek predtým.

"Túto krízu, ktorá nepozná hranice, môžeme prekonať len spoločnými silami," napísal. Predseda komisie Africkej únie Músá Fakí Muhammad rozhodnutie amerického prezidenta takisto označil za "hlboko poľutovaniahodné". Svet je dnes v súvislosti s pandémiou koronavírusu podľa jeho slov viac ako inokedy závislý na vedení zo strany WHO. "Naša kolektívna zodpovednosť zabezpečiť, aby WHO mohla naplno vykonávať svoj mandát, nebola nikdy naliehavejšia," napísal.

Trump v stredu oznámil, že nariadil zadržanie platieb pre Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) pre jej nezvládnutie situácie okolo pandémie nového koronavírusu. Prezident na tlačovej konferencii v Bielom dome uviedol, že WHO "neplnila svoje základné povinnosti a musí za to niesť zodpovednosť". Vyhlásil, že WHO šírila o víruse "dezinformácie", pričom organizáciu obvinil, že skutočnosť, že dôverovala údajom čínskych úradov, pravdepodobne prispela k až 20-násobnému nárastu globálneho počtu prípadov nákazy.

Generálny tajomník OSN António Guterres v reakcii na Trumpove slová povedal, že "teraz nie je čas" na zníženie rozpočtu WHO či inej humanitárnej organizácie v čase boja proti koronavírusu. Čína v stredu vyhlásila, že je "veľmi znepokojená" rozhodnutím Spojených štátov, ktoré chcú platby pre WHO pozastaviť. Peking zároveň vyzval Washington, aby si v čase pandémie splnil svoje záväzky. K rozhodnutiu sa kriticky vyjadril aj nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas.