KORONAVÍRUS Česko sa chystá na koniec pandémie: Vláda vydala ROZVRH otvárania prevádzok deň po dni

V apríli začnú remeselníci a farmári

Vláda v Česku v utorok schválila podrobný plán postupného uvoľňovania reštriktívnych opatrení, ktorý by mal platiť v prípade, že sa bude dariť držať šírenie koronavírusu pod kontrolou. V pondelok 20. apríla budú môcť otvoriť remeselníci , autobazáry alebo farmárske trhy . Vláda povolila tiež konanie svadieb do desať ľudí. Do júla sa však výučba do škôl v plnom rozsahu nevráti. Medzi poslednými by mohli ísť do školy žiaci druhého stupňa na základných školách a stredoškoláci.

Do škôl by sa však najskôr mali vrátiť vysokoškoláci , no aj to za obmedzených podmienok. Pôjde však o študentov posledných ročníkov . Pri aktivitách ich bude môcť byť najviac päť a pôjde o také činnosti ako rigorózne skúšky či štátnice.

Od 27. apríla sa otvoria maloobchodné prevádzky do 200 metrov štvorcových .

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva ČR

V máji sa dočkajú posilňovne a reštaurácie

Česká vláda plánuje od 11. mája otvoriť prevádzky do tisíc metrov štvorcových , no platí pravidlo, že nesmú byť umiestnené v obchodných domoch nad päťtisíc metrov štvorcových. Na tento deň plánuje vláda povoliť tiež otvorenie posilňovní, fitness centier, no nebude možné využívať sprchy a šatne.

V máji by sa vzhľadom na možnú pozitívnu situáciu mohli do škôl vrátiť maturanti . Stať by sa tak mohlo rovnako od 11. mája za účelom konzultácií. Od 25. mája by sa mali otvoriť školy pre mladších žiakov . Výučba na prvom stupni pritom bude obmedzená s odporúčaním, aby sa v jednej skupine učilo len pätnásť detí bez možnosti priebežne zloženie skupiny meniť. Družiny fungovať nebudú.

Koncom mája príde k otvoreniu ďalších prevádzok. Reštaurácie by mali byť otvárané od 25. mája. Pôjde tiež o bufety, pohostinstvá, vinotéky s prevádzkami fungujúcimi cez okienka. Svoje brány budú môcť otvoriť múzeá, galérie či zoologické záhrady . Vnútorné pavilóny však budú musieť zostať zatvorené. K zrušeniu nariadenia tiež príde aj pri kaderníctvach, manikúrach, masérskych službách alebo napríklad aj v prípade solárií . V týchto prípadoch bol však premiér Andrej Babiš odkázaný na názor odborníkov. „Pre epidemiológov je to jedna z profesií, ktorá je indikovaná ako veľmi riziková. V tomto smere sme u nich neuspeli, bohužiaľ,“ zdôvodnil Babiš, prečo k otvoreniu týchto služieb neprišlo skôr.

Prelom príde podľa rozvrhu až v júni

Po prvom júni ráta ministerstvo školstva s prvými maturitami. V júni sa potom uskutočňujú prijímacie skúšky na stredné školy. Formou triednických hodín či konzultácie by sa do škôl mohli v poslednom mesiaci školského roku vrátiť aj žiaci druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci, netýka sa to študentov posledných ročníkov.