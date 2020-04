KORONAVÍRUS Cestovky si chcú vydupať svoje: Do vzdialeného Chorvátska koridorom!

Informáciu priniesla Česká televízia. Reč je konkrétne o samotných cestovkách, ktoré utrpeli hádam najviac a tisíce ľudí začalo masovo rušiť svoje zájazdy. Už viackrát sa pritom tamojšia vláda vyjadrovala, že si treba zvyknúť na fakt, že toto leto strávia Česi doma. "Čo sa týka rušenia zájazdov, tých sú desiatky. Asi tritisíc zájazdov v hodnote 40 miliónov českých korún (skoro 1,5 milióna eur pozn. red.)," povedala pre ČT hovorkyňa agentúry Invia Andrea Řezníčková.

Chceli by sa dohodnúť so Záhrebom

Cestovky chcú od vlády dohodu so Záhrebom, hlavným mestom Chorvátska, ktorá by ľuďom umožnila pri splnení určitých podmienok cestovať k Jadranu. "Pre nás je dôležité, aby štát - alebo obidva štáty - určili čo najnižšie kritéria, ktoré budú znamenať, že klient môže vycestovať do tejto krajiny a vrátiť sa bez karantény," popisuje hovorca Asociácie cestovných kancelárii Jan Papež. Hovorí sa o Slovensku, či vzdialenejšom Thajsku, Strednej Amerike či niektorej časti Afriky.

To sa dá zariadiť napríklad spustením leteckého mostu do Splitu alebo Dubrovníku, či špeciálnym koridorom na ceste po hlavných ťahoch. "To nie je len o tom, čo si s ostatnými krajinami povieme my - a my to budeme postupne vracať do normálu - druhá vec je tá, aby o tom počuli ostatné krajiny," povedal vicepremiér Karel Havlíček na tento nápad.

Pripravení rokovať

Tento nápad je tiež ochotné prediskutovať aj ministerstvo zdravotníctva Českej republiky. "Rozumieme, že ľudia potrebujú počuť aj dobré správy, ale zdravie musí byť na prvom mieste," uvádza sa v stanovisku. Cestovky pritom plánujú takéto spojenia aj s inými krajinami. Podmienkou ale zostáva, aby sa situácia okolo koronavírusu v týchto krajinách prudko nezhoršila, a toto sa týka aj Chorvátska.