KORONAVÍRUS Abe vyhlási v Japonsku núdzový stav už v utorok: Trvať môže až pol roka

Podľa Yomiuri Abe vyhlásenie stavu núdze v dôsledku pandémie koronavírusu oznámi v pondelok, platiť by mal od utorka, najneskôr od stredy. TBS uvádza, že núdzový stav by mohol platiť šesť mesiacov. Šírenie infekcie sa v Japonsku, najmä v Tokiu, v uplynulých dňoch zrýchľuje, hoci v porovnaní so Spojenými štátmi či Európou ostáva pomalé.

Na zavedenie núdzového stavu minulý týždeň vyzvala guvernérka Tokia Juriko Koikeová, ktorá si myslí, že nariadenie pomôže ľuďom pochopiť vážnosť situácie a dodržiavať sociálny odstup. Podľa zákona, ktorý japonský parlament prijal v marci, môže premiér vyhlásiť núdzový stav v prípade, keď bude koronavírus znamenať "vážnu hrozbu" pre životy občanov a pre ekonomiku.

Abe už minulý týždeň vyhlásil, že Japonsko je "na pokraji" takejto situácie. Guvernéri by počas stavu núdze mohli nariadiť ľuďom zostať doma a zavrieť podniky. Naďalej by však nemohli zaviesť tak prísne opatrenia obmedzenia pohybu, aké boli v iných krajinách. Za porušenie opatrení by vo väčšine prípadov nehrozila previnilcom pokuta. Japonsko sa spolieha na rešpekt a úctu ľudí k úradom.

Yomiuri dodáva, že vláda pravdepodobne vyhlási núdzový stav pre metropolitnú oblasť Tokia a takisto pre susedné prefektúry Osaka a Hjógo. V pondelok večer by o veci mala rokovať vládna pracovná skupina pre koronavírus. Japonsko dosiaľ potvrdilo 3654 prípadov nákazy koronavírusu a 85 úmrtí.