Veľký úlovok francúzskych colníkov: Nález v kontajneroch z USA ich poriadne prekvapil

Kontraband kokaínu bol rozdelený do deviatich vriec a uskladnený v kontajneri, v ktorom bol z USA do Marseille dopravený náklad semien. Vo vreciach sa nachádzalo spolu 250 balíčkov s kokaínom, ktorého celková hmotnosť bola 290,9 kilogramu. Podľa Nice Matin by hodnota kontrabandu na čiernom trhu dosiahla zhruba 21 miliónov eur.

Ministerstvo financií sa vo svojom vyhlásení poďakovalo colnej správe za jej zásah, pričom ocenilo, že colná správa ani v čase epidémie nového koronavírusu nepoľavila v plnení svojich povinností. Koncom februára colná správa v spolupráci s francúzskymi a talianskymi bezpečnostnými zložkami zhabala viac ako tri tony kokaínu z Južnej Ameriky. Na čiernom trhu by takýto objem drogy v jednotlivých dávkach mal hodnotu 230 miliónov eur.

Marseillský úrad pre boj proti pašovaniu drog (OFAST), ktorý oficiálne vznikol k 1. januáru 2020, už zachytil niekoľko veľkých zásielok kokaínu: 720 kilogramov neďaleko mesta Bordeaux a takmer pol tony vo veľkoobchodnej tržnici v meste Rungis pri Paríži. V tomto prípade boli drogy ukryté v prepravkách s banánmi. Ďalších 400 kilogramov drog zhabali v meste Gennevilliers v metropolitnej oblasti Paríža.