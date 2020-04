KORONAVÍRUS Putin nariadil občanom, aby do konca apríla nechodili do práce

Ruský prezident Vladimir Putin

Zdroj: SITA/AP/Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin nariadil vo štvrtok občanom, aby nechodili do práce až do konca apríla. Cieľom je spomaliť šírenie koronavírusu. Správu priniesli agentúry DPA a TASS. Putin to oznámil v televíznom prejave.