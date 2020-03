Koronavírus si nevyberá: Traja mladí londýnski lekári bojujú o život na pľúcnej ventilácii

Traja mladí lekári vo veku okolo 30 rokov sú na pľúcnej ventilácii v londýnskej nemocnici, kde týždne predtým pomáhali zachraňovať životy a nakazili sa koronavírusom. Zdroje z okolia nemocnice tvrdia, že ochoreli „práve preto, že pomáhali iným ľuďom“. Zdravotníci „nie sú dobrým príkladom“, ako prísne varovať mladých ľudí pred smrteľnou nákazou. V sobotu vzrástol počet úmrtí na koronavírus vo Veľkej Británii o 56 za jeden deň. Sedem ďalších ľudí vo Walese, ktorí boli testovaní pozitívne, zomrelo, čím sa tam počet mŕtvych zvýšil na 12. Číslo celkovej úmrtnosti dnes vo Veľkej Británii vzrástlo na 240. Zdroj: SITA/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Mladí ľudia, ktorí sa domnievajú, že sú „neporaziteľní“, by mali brať Covid-19, chorobu spôsobenú vírusom, vážne. Zdravotníci varovali: „Koronavírus začína čoraz viac útočiť na mladých ľudí. Niektorí majú len mierne príznaky – ale nie všetci prežijú, a to, čo sa stalo mladým lekárom, to dokazuje. Dúfajme, že sú všetci dostatočne silní, aby dokázali vírus potlačiť. Slúži to však ako varovanie pre mladých ľudí, aby sa necítili ako nesmrteľní a neporaziteľní. “