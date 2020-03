KORONAVÍRUS Dráma v Prahe: FOTO Z nemocnice ušiel nakazený pacient, vonku bol takmer polhodinu

PRAHA - O prípade z českej metropoly sa dá hovoriť ako o šťastí v nešťastí. Z nemocnice Na Bulovce totiž ušiel muž po tom, ako sa dozvedel, že je pozitívny na koronavírus. Podľa polície bol vonku takmer pol hodinu, do kontaktu sa však s nikým nedostal.

Incident sa odohral vo štvrtok krátko pred piatou podvečer. Mužov zákona cez tiesňovú linku zalarmovali zdravotníci, ktorým pacient ušiel.

„Sestra mu oznámila, že je pozitívny na koronavírus. Muž sa okamžite otočil a z nemocnice utiekol,“ povedala pre Novinky.cz hovorkyňa polície Lucie Drábková. Zástupcovia zákona muža dolapili do pol hodiny na ulici Povltavská.

Nepríjemný incident potvrdila aj hovorkyňa pražskej nemocnice. „Infekčnú kliniku Nemocnice Na Bulovce svojvoľne opustil pacient pozitívny na COVID-19,“ uviedla Simona Krautová. „Ihneď sme kontaktovali štátnu políciu,“ podotkla a dodala, že pacient bol hospitalizovaný na lôžkovom oddelení od 14. marca.

Ako sa však nakazený muž do nemocnice dostal, teda či prišiel pešo alebo sa dopravil MHD, polícia nespresnila. Nateraz nie je známe ani to, koľko má muž rokov a akej je národnosti. „Teraz je pod mostom Barikádníov, kde ho strážia policajti. Rieši sa ďalší postup, do ktorej nemocice bude prepravený,“ dodala k 18. hodine hovorkyňa. Otázkou tiež ostáva, či bude muž čeliť obvineniu.

Česká vláda uplynulý piatok oznámila, že COVID-19 zaradila na zoznam nákazlivých ochorení, ktorých šírenie môže byť považované za trestný čin. Podľa trestného zákonníka hrozia za šírenie nákazlivej choroby až tri roky odňatia slobody, a v prípade stavu ohrozenia štátu dokonca až osem rokov.