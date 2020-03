Krok, ktorý sa len tak nevidí: Španielsky kráľ sa vzdal dedičstva po otcovi

MADRID - Španielsky kráľ Filip VI. sa vzdal akéhokoľvek budúceho dedičstva, ktoré by získal po svojom otcovi, bývalom kráľovi Juanovi Carlosovi I. Stane sa tak pre údajné finančné nezrovnalosti bývalého panovníka. Rozhodnutie v nedeľu oznámil kráľovský palác s tým, že Filip VI. tiež zbavil otca jeho ročného dôchodku. V roku 2018 dostal bývalý kráľ príspevok 194 232 eur.

Rozhodnutie prišlo v čase vyšetrovania švajčiarskych prokurátorov zameraného na zahraničný účet údajne vedený pre Juana Carlosa I. Na účet v roku 2008 údajne pribudlo 88 miliónov eur od zosnulého saudskoarabského kráľa Abdalláha, čo boli podľa prokurátorov pravdepodobne úplatky, uvádza švajčiarsky denník Tribune de Geneve.

V sobotu britský denník The Telegraph informoval, že Filipa VI. menovali za beneficienta zahraničného fondu, ktorý kontroluje švajčiarsky účet s údajným darom 65 miliónov eur zo Saudskej Arábie. Tie vraj dostal jeho otec, keď bol na tróne. Filip VI. v nedeľu poprel, že by o fonde vedel. Osemdesiatdvaročný Juan Carlos I. sa stal kráľom v roku 1975 a vládol až do jeho abdikácie v júni 2014.