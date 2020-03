KORONAVÍRUS Každý deň volajte svojim starým rodičom, sú najohrozenejší, apeluje lekár

PRAHA - Riaditeľ pražskej Fakultnej nemocnice Motol Miloslav Ludvík pokladá súčasný vývoj v šírení nového koronavírusu za alarmujúci predovšetkým pre starých ľudí, ktorí žijú často sami. Keď vírus napadne seniorov, môže to mať tragické následky, pretože im nikto neprivolá pomoc. Ohrozenou skupinou je pätina národa, teda vyše dva milióny obyvateľov Česka nad 65 rokov, upozornil v stredu portál Novinky.cz.

"Každý deň telefonujte starým rodičom a prastarým rodičom a ak budú trpieť dýchavičnosťou, volajte lekárov alebo priamo záchranku," vyzýva Ludvík. "V tomto období odchádza mnoho ľudí do karantény. Aj keď bude doma čoraz viac ľudí, apelujem na nich, aby nezabudli na svojich rodičov, starých rodičov. Všímali si starších susedov a známych ľudí nad 60 rokov," dodal riaditeľ FN Motol.

Šírenie vírusu stúpa okolo 60. roku, vrcholí u ľudí vo veku nad 80 rokov. U nich je úmrtnosť až 14-percentná a sú najohrozenejší, pokiaľ ide o priebeh choroby. Potvrdzuje to aj štatistika, napísali Novinky.cz. Osamelí seniori nedokážu situáciu správne zhodnotiť a môže to mať pre nich tragické následky. Môžu dostať ťažký zápal pľúc.

Každý by si mal v tomto období nájsť chvíľku a každý deň zatelefonovať rodičom vo vyššom veku či starým rodičom, aby sa nič také nestalo, zdôraznil Ludvík. V prípade dýchavičnosti treba volať lekárovi alebo priamo sanitku, ktorá odvezie pacienta do nemocnice. Dýchavičnosť je jedným z významných príznakov ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom, potom je to teplota. Ako ďalej povedal šéf Motola, opis kvapôčkovej nákazlivej choroby a jej prejavy si možno naštudovať aj na stránkach českého ministerstva zdravotníctva.

Inkubačná lehota ochorenia je týždeň až 14 dní. Po týždni od nakazenia sa choroba prejaví vysokými horúčkami, ktoré neustupujú, dýchavičnosťou, kašľom, bolesťami kĺbov a svalov. Podľa slov Ludvíka je problémom, že tento vírus je nepreskúmaný. "Platí, že azda žiadne dieťa do deviatich rokov nakazené koronavírusom nezomrelo a do 18 rokov je úmrtnosť niekoľko desatín percenta. Na druhej strane, nikto nevie, čo táto choroba urobí s oslabeným dieťaťom. Po transplantácii, ťažkej autonehode alebo onkologicky chorému dieťatku," dodal Ludvík s tým, že motolská nemocnica preto obmedzuje aj návštevy na detskom oddelení. Aj v Česku sa už potvrdila nákaza koronavírusom u troch detí, jedného dvojročného a dvoch 12-ročných, uviedli Novinky.cz.