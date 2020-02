Trumpov let do Indie sa vymkol kontrole: Pilot sa nad Českom rozhodol pre nečakaný manéver

BRNO - Koncom víkendu sa skupina viacerých vládnych amerických letúňov presúvala cez Českú republiku. V samotnom Air Force One samozrejme sedel americký prezident Donald Trump, no pri prelietaní nad juhomoravským regiónom sa pilot rozhodol urobiť obluk a vyhol sa tak mestu Brno. Vyvstávali tak otázky, prečo tak urobil.

Vedúci kancelárie Bieleho domu Steve Herman na sociálnej sieti Twitter už predtým nepriamo naznačil, že sa lietadla o chvíľu vznesú nad oblohu. Štartovať mali z nemeckého Ramsteinovho letiska. Mnohí si tiež všimli, že skupina amerických lietadiel sa bude premiestňovať aj cez Českú republiku.

Greeting party courtesy of @usairforce for Air Force One here in the pouring rain. pic.twitter.com/e6W4lzDiWe — Steve Herman (@W7VOA) February 23, 2020

Myšička nad Brnom

Air Force one sa však rozhodol nad juhovýchodným Českom urobiť nečakaný manéver. Potvrdili to aj tamojšie letové prevádzkové služby. "Bolo to z iniciatívy posádky. Kapitán lietadla o to požiadal. Niečo podobné sa udialo v Nemecku. V súlade s pravidlami sme im vyhoveli," povedal pre TV NOVA hovorca riadenia letovej prevádzky Richard Klíma.

Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon ​

Donald Trump se opravdu Brnu vyhnul obloukem. Kromě obvyklých důvodů, které mne napadají jako Pražáka, to tipuji na vyhnutí se silnému větru... pic.twitter.com/vfimuqu7G7 — Vojtěch Gibiš (@VojtechGibis) February 23, 2020

Dôvodom podľa televízie mal byť silný vietor, kvôli ktorému lietadlo neustále naberalo na rýchlosti. Namierené malo do Indie a z protokolárnych dôvodov sa nedá prísť skôr. Pilot sa zrejme preto touto okľukou chcel vyhnúť skoršiemu pristátiu a nájsť tak čas.