Mali to byť ich medové týždne: Novomanželov rozdelil koronavírus, on je v nemocnici, ona na lodi

Testovali ho ako všetkých ostatných vyše 3 700 pasažierov lode. Test britského dovolenkára bol pozitívny na koronavírus – ako aj 61 ďalších hostí na lodi. Do medových týždňov vykročili mladomanželia ľavou nohou už vtedy, keď ich let z Birminghamu dorazil do Paríža s veľkým oneskorením, takže zmeškali ďalší let do Tokia. Celý nasledujúci deň boli nútení čakať na ďalší let. A sotva sa usídlili na lodi, prišiel ďalší šok. Alana previezli do nemocnice. Mladomanžel, ktorý doma vo Wolverhamptone pracuje ako vodič, však nemal žiadne príznaky a jeho manželka Wendy, ktorá nebola testovaná, prosila, aby ju vzali do nemocnice spolu s ním, aby sa nerozdelili. Alan Steele, ktorý sa oženil 12. januára tohto roku, napísal svojej rodine a priateľom na Facebook: „Len vás všetkých chcem informovať, že mi diagnostikovali koronavírus a že ma posielajú do nemocnice. Chcel by som tiež povedať, že v súčasnosti nemám žiadne príznaky, takže je možné, že som len prenášač.“ Zdroj: FB/A. S. Wendy Steeleová, zdravotná sestra na psychiatrii zrejme „zostane uväznená“ v 14-dňovej karanténe na palube výletnej lode Diamond Princess, ktorá je zakotvená v Jokohamskom zálive s vyše 3 700 cestujúcimi a posádkou. Pár sa mal vrátiť do Veľkej Británie, kde mal Alan Steele, ktorý verí, že bol pozitívne testovaný omylom, v pondelok začať pracovať ako vodič na novom mieste. Wendy Steeleová oslávi svoje 52. narodeniny v utorok na budúci týždeň – v karanténe. V rozhovore pre Washington Post uviedla: „Žiadala som, aby ma otestovali. NEBUDEM oddelená od Alana.“ Jej manžel napísal priateľovi na Facebooku, že počas jeho pobytu v nemocnici by musela zostať na palube sama. Zdá sa, že bol vyšetrený omylom, pretože lekár, ktorý mu prezeral hrdlo, sa ospravedlnil a nebol si istý, prečo vybrali práve Alana. „Mám dojem, že sú veľmi zmätení,“ uviedol britský mladomanžel. Steeleovci, ktorí odleteli z Birminghamu do Tokia týždeň po sobáši, 18. januára, zverejňovali v karanténe na sociálnych sieťach statusy a fotografie, zatiaľ čo sa vo svojej kajute snažili zabávať. V stredu pani Steeleová napísala: „Už dosť väzenskej solidarity.“ Vo štvrtok napísala: „Ja i Alan sme v poriadku. Všetci cestujúci však počas nasledujúcich 14 dní majú prikázané neopúšťať kabíny. Ďakujem všetkým za súcit.“ Napísala kamarátovi: „To málo jedla, čo nám dávajú, je hrozné. Jeden teplý nápoj za 24 hodín, takže prídem o všetok dovolenkový tuk, hahaha. Posledná cigareta pred 48 hodinami.“ Ďalšiemu priateľovi napísala: „Musíme si udržať kamenné britské tváre a používať náš zmysel pre humor. Na druhej strane po tomto už naše manželstvo prežije čokoľvek, hahaha. Ďakujeme za váš súcit.“ Pán Steele vo štvrtok napísal: „Teraz je 19.00 hodín a stále čakáme na večeru. Wendy a ja sme celú noc sledovali filmy, ktoré sme už videli.“ Už skôr uviedol: „Teraz je 09.20 a my sme od včera večera nedostali jedlo ani pitie. Keď sa spýtam ľudí zo služieb zákazníkom, jednoducho povedia, že je už na ceste!“ Zdroj: FB/A. S. Príspevok v stredu znel: „Som si istý, že si každý myslí: no čo, ďalšie dva týždne plavby, ale je pravda, že nás kŕmia iba sendvičmi a len vtedy, keď si oni myslia, že je čas nakŕmiť nás, a sme stále zavretí v kabíne. Neinformujú nás, kedy z nich budeme môcť vyjsť. Na druhej strane nám poskytli ďalšie štyri televízne kanály, aby sme mohli sledovať čínske horory.“ Zdroj: SITA/Sadayuki Goto/Kyodo News via AP Na výletnej lodi Diamond Princess, ktorá mala predtým zastávky vo Vietname a Hongkongu, je 78 ľudí s britskými pasmi vrátane posádky. Japonskí úradníci im nedovolia odísť, kým sa neskončí 14-dňová karanténa a nepotvrdí sa, že nikto vírus neprenáša. 74-ročný Brit David Abel, ktorý sa spriatelil s pánom Steeleom, na sociálnych sieťach uviedol: „Takmer určite ho dnes transportujú z lode – to je strašná, strašná hanba. Neviem, ako sa musí cítiť ... sú na svadobnej ceste. On musí ísť do karantény v zdravotníckom zariadení a ona musí zostať na palube lode, hoci nemá príznaky. Bude to preňho skutočne ťažké, tak si pomyslite na všetkých tých cestujúcich, ktorí jednoducho nevedia, čo s nimi bude.“ Zdroj: FB/A. S. Spoločnosť Princess Cruises potvrdila, že britský cestujúci bol pozitívne testovaný na koronavírus, ktorý sa v decembri preniesol na ľudí na trhu so živými zvieratami vo Wu-chane v Číne a rozšíril sa po celom svete, pričom už zabil takmer 640 osôb, väčšinou v Číne. Ďalších 41 ľudí na palube Diamond Princess vrátane Britov malo pozitívny test na vírus. Japonský úradník uviedol, že na lodi bolo nakazených 61 ľudí.

Princess Cruises uviedla, že karanténa na lodi sa má skončiť 19. februára, ak však nenastane „nepredvídaný vývoj situácie“. Rebecca Frasurová z Forest Grove v Oregone je jednou z Američanov na lodi, ktorí boli na vírus pozitívne testovaní. Oregončanka čaká na prevoz do nemocnice a má údajne len mierny kašeľ. Pani Frasurová, ktorá je na palube so svojím manželom Kentom, dodáva: „Väčšinu času sa cítim dobre.“ Povedali jej, že strávi najmenej tri dni v nemocnici, a ak sa bude cítiť lepšie, bude odvezená späť na loď do karantény. Cestujúcich na Diamond Princess požiadali, aby zostali vo svojich kabínach a vyhli sa úzkemu kontaktu s ostatnými. Posádka rozdávala teplomery a rukavice, aby si cestujúci mohli každých 30 až 60 minút skontrolovať horúčku, čo je jeden z hlavných príznakov vírusu. Ministerstvo zahraničných vecí Spojeného kráľovstva požiadalo Britov v Číne, aby krajinu opustili, ak môžu. Zdroj: SITA/Sadayuki Goto/Kyodo News via AP Ďalšia loď v Hongkongu, World Dream má na palube asi 66 držiteľov britských pasov. Nikto na tejto lodi nemal pozitívny test, cestujúci nemôžu opustiť loď, ale nie sú v karanténe a môžu sa na palube voľne pohybovať.

Celosvetová úmrtnosť spôsobená koronavírusom vzrástla v piatok na 636, pričom počet potvrdených prípadov stúpol na 31 161. Čínsky prezident Xi Jinping ubezpečil amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Čína robí všetko pre to, aby vírus zvládla.V telefonickom rozhovore uviedol, že je presvedčený, že Čína dokáže epidémiu poraziť bez dlhodobých ekonomických dôsledkov.