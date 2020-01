Tragédia v českom ústave: Premočená budova a obrovské škody, stav jedného človeka je stále vážny

VEJPRTY - V nedeľu otriasol Českom požiar, ktorý vypukol v domove pre postihnutých vo Vejprtoch. Zomrelo pri ňom osem ľudí a ďalších 30 záchranári ošetrili. Príčinu vzniku požiaru kriminalisti zatiaľ nestanovili. Povedala to hovorkyňa krajskej polície Alena Bartošová. Policajti dnes pokračujú v ohliadke miesta požiaru. Väčšinu klientov zariadenia, ktorých po požiari previezli zranených do nemocníc, prepustili. Jeden je naďalej vo vážnom stave.

Vyšetrovanie nedeľného ranného požiaru policajti v nedeľu večer ukončili. Na miesto sa vrátili v pondelok ráno. Spoločne s nimi je v budove vyšetrovateľ hasičov, povedal to hovorca krajských hasičov Lukáš Marvan.

Horieť podľa predbežných zistení začalo v nedeľu ráno v spoločenskej miestnosti, odkiaľ sa požiar šíril ďalej do izieb. Starostka Vejprt Jitka Gavdunová (ODS) v nedeľu uviedla, že v minulosti sa niekoľkokrát klienti domova pokúsili objekt zapáliť. Polícia prípad vyšetruje ako trestný čin všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti.

Starostka nesúhlasí s konaním hasičov

Vejprty tvoria s nemeckou obcou Bärenstein opticky jeden celok rozdelený len hraničným potokom Polava, napriek tomu nemeckí hasiči nedorazili, povzdychla si starostka. Na mieste naopak boli dve posádky zdravotníkov zo susedného štátu. "My sme ich (nemeckých hasičov) nepotrebovali," povedal v pondelok Marvan. "Na mieste bol dostatok síl a prostriedkov na zvládnutie situácie a požiaru," uviedol.

Český premiér Andrej Babiš a starostka Vejprt Jitka Gavdunová Zdroj: Profimedia

Miestna jednotka hasičov bola pri budove na kopci ako prvá desať minút po ohlásení o 04:59. Ďalší dobrovoľní hasiči prišli z neďalekej obce Kovářská a následne profesionálni hasiči. Na mieste bolo šesť jednotiek, 12 kusov techniky a 37 hasičov, vystriedalo sa celkom 50 hasičov. "Vzhľadom k polohe a miestu by ďalšie technika bola problematická, mali sme tam optimálny počet všetkého," uviedol Marvan s tým, že hasiči oboch štátov spolupracujú. "Jazdíme k nim a oni k nám, ale väčšinou sa to týka požiarov dlhodobých, napríklad u požiarov lesa, kedy je potrebné čo najviac jednotiek na dopravu vody," uviedol hovorca krajských hasičov.

Rozsah škôd sa zatiaľ stanoviť nedá

Mesto preto zatiaľ nemohlo stanoviť rozsah škôd, uviedla starostka Jitka Gavdunová s tým, že to bude možné zrejme až v stredu. "Všetko je v šetrení, ak to dobre pôjde, tak ešte len tak okolo stredy ráno by sme mali poznať výsledok, čo sa vlastne stalo," povedala podľa novinky.cz pre české noviny Právo starostka. V domove mala podľa českého portálu vyhorieť jedna miestnosť, pričom dve susedné sú poškodené. Hasičský zásah, ktorý si požiar vyžadoval, však spôsobil mnoho ďalších škôd.

Zdroj: Facebook-Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

"Rozbili sa stropy, premočená je celá budova, nevieme, ako na tom bude elektroinštalácia, ako to bude staticky. Až keď nás polícia pustí dovnútra, môžeme povolať statika a znalca a urobiť predbežný odhad," doplnila Gavdunová. Podľa jej predpokladov budú škody určite v niekoľkých miliónov českých korún. Ďalej chce mesto zistiť, či je poschodie postihnuté požiarom opraviteľné alebo bude potrebná sanácia celého objektu.

Liberecký kraj začal preverovať protipožiarne zabezpečenie ústavov

Liberecký kraj začal preverovať protipožiarne zabezpečenie svojich domovov pre postihnutých alebo seniorov. Chce tak zabrániť podobnej tragédii, ako sa stala v nedeľu vo Vejprtoch. Povedal to v pondelok povedal námestník hajtmana pre sociálne veci Pavel Svoboda (ČSSD).

"Bolo to logicky to prvé, čo ma napadlo, keď som videl, čo sa stalo. Minimálne u tých starých budov ich preveriť necháme, pretože niektoré objekty nie sú v dobrom stave, snažíme sa svoje zariadenia transformovať, ale nejde to tak rýchlo, ako by sme si priali," uviedol. Tým najmenším je podľa Slobody dovybavenie objektov protipožiarnymi hlásičmi a detektormi dymu, ak sa ukáže, že niekde chýbajú. Takéto zariadenie možno podľa prieskumu ČTK na internete zaobstarať za cenu zhruba od 150 českých korún.

Liberecký kraj je zriaďovateľom 19 sociálnych zariadení, ktorých služby využíva takmer 1700 ľudí. Ide väčšinou o pobytové zariadenia, ktoré zabezpečujú 80 percent lôžkovej starostlivosti v kraji. Milióny českých korún investoval v posledných rokoch kraj do transformácie najmä domovov pre ľudí s mentálnym či kombinovaným postihnutím.

Hospitalizovaný pacient je stále vo vážnom stave

Pacient hospitalizovaný v chomutovskej nemocnici po požiari vo Vejprty je stále vo vážnom stave pripojený na pľúcnu ventiláciu. Povedal to v pondelok Ivo Chrástecký, hovorca Krajskej zdravotnej, pod ktorú chomutovská nemocnica patrí. Stav ďalších sa zlepšil.

V starostlivosti lekárov zostáva v Chomutove ešte muž ošetrený s popáleninami, jeho stav je podľa Chrásteckého dobrý. "V nemocnici v Moste je doteraz ošetrovaný jeden pacient, ktorý bol z jednotky intenzívnej starostlivosti už premiestnený na štandardné lôžko," uviedol hovorca.

Zdroj: Repro foto YouTube/Freie Presse

Krajská zdravotná prijala v nemocniciach v Moste a Chomutove 17 pacientov, okrem troch už všetkých prepustila. Ďalších pacientov prijímala mestská nemocnica v Kadani. "Sú tu ešte dvaja ľudia na internom, ktorí pôjdu dnes domov. Jeden človek je na oddelení jednotky intenzívnej starostlivosti, jeho stav je stabilizovaný. Ten tu ešte zostane," povedala Lenka Pešová z vedenia Kadaňskej nemocnice.

Ako to bude s klientmi, ktorí sa vrátili z nemocnice?

Klientov, ktorí sa z nemocníc vrátili, Vejprty rozmiestňujú v rámci mestských sociálnych služieb do iných objektov, a to aj do iných objektov domova Kaukaz, v ktorého areáli horelo. "V nemocniciach nám ostáva celkom päť klientov, 22 sa ich už vrátilo," povedal v pondelok vedúci domova Petr Vagaši s tým, že klienti sú teraz v rámci mestských sociálnych služieb v štyroch objektoch po meste. Zatiaľ zostali pohromade, ako sú na seba zvyknutí, dodáva.

Mestská správa sociálnych služieb teraz rieši, kam ich umiestniť dlhodobo. Je nutné skĺbiť záujmy klientov, predpisy, zákon a reálnu situáciu, povedal v pondelok riaditeľ Mestskej správy sociálnych služieb Vejprty Viktor Koláček.

Podľa riaditeľa sociálnych služieb je potrebné vykonať sociálne šetrenie klientov, ako situáciu sami vnímajú a ako sa cíti. Klienti sú mentálne postihnutí, v niektorých prípadoch aj s kombináciou fyzického postihnutia. "Sadneme si nad tým, čo sme od klientov zistili a do konca týždňa sa rozhodneme, či využijeme ponuku kraja na redislokaci našich klientov do zariadenia podobného typu," povedal Koláček.

Chovanci podľa neho budú chcieť v meste zostať, ale definitívne rozhodnú sociálni pracovníci. "Myslím si, že to dopadne nejakým rozdelením, že časť klientov budeme môcť po dobu šiestich týždňov ubytovať tu po meste, využiť kapacity, ktoré máme, ale rozhodne nemôžeme ubytovať toľko klientov v zodpovedajúcich podmienkach," dodal Koláček.

Podľa riaditeľa bude záležať na tom, v akom stave je vyhorený objekt a ako dlho sa bude opravovať. Ak objekt čaká rozsiahla rekonštrukcia, pravdepodobne klienti budú musieť byť rozmiestnené aj mimo mesta.