Zasahovanie do záležitostí Líbye sa musí skončiť, tvrdí vyslanec OSN Ghassan Salamé

BERLÍN - Zahraniční hráči sa musia prestať miešať do konfliktu v Líbyi. V rozhovore pre agentúru AFP to v sobotu, deň pred summitom o Líbyi v Nemecku, povedal osobitný vyslanec OSN pre Líbyu Ghassan Salamé.

Nemecko konferenciu o budúcnosti Líbye zorganizovalo v spolupráci s Organizáciou Spojených národov (OSN), ktorá zastrešuje rozhovory o mierovom riešení konfliktu v tejto severoafrickej krajine. "Všetky cudzie interferencie môžu poskytnúť určitý efekt aspirínu v krátkodobom horizonte, Líbya však potrebuje zastaviť všetky zahraničné interferencie. To je jeden z cieľov tejto konferencie," povedal v rozhovore pred berlínskym summitom.

Podľa Salamého je dôležité ukončiť "začarovaný kruh Líbyjčanov, ktorí žiadajú pomoc od zahraničných mocností". Ich aktivity podľa neho iba prehlbujú rozdiely medzi Líbyjčanmi. Úlohou zahraničných hráčov je v prvom rade, "pomôcť Líbyi, aby sa sama rozvíjala", dodal.

Cieľom nedeľňajšieho summitu bude taktiež konsolidácia "neistého" prímeria. "Dnes máme iba prímerie. Chceme ho pretransformovať na skutočné prímerie s monitorovaním, oddelením (konkurenčných táborov), premiestnením ťažkej techniky" mimo mestských zón. Agentúra AFP dodala, že OSN o nastolenie mieru usilovala opakovane, tieto pokusy a rozhovory však vždy zlyhali.

Do Berlína dostali pozvanie aj premiér líbyjskej medzinárodne uznávanej vlády Fájiz Sarrádž a vodca povstalcov, poľný maršal Chalífa Haftar, ktorý podporuje konkurenčnú vládu sídliacu v Tobruku na východe Líbye. Okrem nich by do Berlína mali pricestovať aj zástupcovia Británie, Francúzska, Číny, Spojených arabských emirátov, Turecka i vysokopostavení predstavitelia viacerých afrických a arabských štátov.