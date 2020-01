Snemovňa lordov sú nikým nevolení ľudia: V Británii sa ozývajú hlasy za jej zrušenie

Long-Bailey uznáva, že Snemovňa lordov má aj jednu dôležitú úlohu, a tým je právo vracať zákony naspäť do Dolnej snemovne a tým vyvažovať jej mocenské postavenie v systéme britských inštitúcií, no to sa dá podľa nej zabezpečiť aj inak."Takéto vyvažovanie bude potrebné, ale nemyslím si, že je správne mať na to skupinu nikým nevolených ľudí. Potrebujeme ľudí, ktorí sú schopní, ktorí sú expertmi, a ktorí sa demokraticky zodpovedajú spoločnosti, ktorú zastupujú," vyhlásila Long-Bailey.

Táto politička je jednou zo štyroch kandidátok na funkciu predsedníčky Labouristickej strany, z ktorej po volebnom debakli odchádza súčasný predseda Jeremy Corbyn. Podľa prieskumov medzi členmi Labouristickej strany má celkom slušné šance na zvolenie. Vyššiu popularitu medzi členmi strany má len poslanec a tieňový labouristický minister pre brexit Keir Starmer.