Británia zvažuje uzavrieť dohodu o budúcich vzťahoch s EÚ po etapách, povedal Johnson

Boris Johnson

Zdroj: SITA/AP Photo/Matt Dunham

LONDÝN - Spojené kráľovstvo by sa mohlo pokúsiť uzavrieť s EÚ dohodu o budúcich vzťahoch po etapách s tým, že niektoré záležitosti by ostali nedoriešené aj po skončení prechodného obdobia. V stredu to na svojom prvom stretnutí s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou od jej nástupu do funkcie vyhlásil britský premiér Boris Johnson. S odvolaním sa na vyhlásenie hovorcu britského premiéra o tom informovala agentúra AFP.