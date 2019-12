Agresívny vodič útočil na policajtov: Tí neváhali a zakročili, akcia skončila tragicky

STUTTGART - Nemeckí policajti privolaní k dopravnej nehode zastrelili v sobotu ráno v Stuttgarte 32-ročného vodiča, ktorý sa správal agresívne a vyhrážal sa im mečom. Oznámila to agentúra DPA s odvolaním sa na políciu a prokuratúru.

Muža a jeho vozidlo si predtým všimli svedkovia, pretože svojou jazdou ohrozoval ostatných účastníkov premávky. Následne vošiel v protismere do kruhového objazdu, poškodil dopravnú infraštruktúru a stenu jednej budovy a nakoniec narazil do reklamného pútača. Keď na miesto nehody prišla policajná hliadka, vodič a spolujazdkyňa sa odtiaľ snažili odísť pešo. Keď policajti muža oslovili, ten na nich nečakane zaútočil predmetom pripomínajúcim meč so 70-centimetrovou čepeľou.

Keďže útočníka nezastavil ani paprikový sprej, obaja policajti použili služobné zbrane. Postrelený muž zomrel krátko po prevoze do nemocnice. Minulý rok zastrelili policajti v Nemecku jedenásť osôb. V roku 2017 zaznamenala policajná univerzita v Münsteri 14 prípadov použitia strelných zbraní proti civilistom so smrteľnými následkami.