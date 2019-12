Tresty smrti v prípade vraždy novinára? EÚ sa vyjadrila bez okolkov: Je to kruté a neľudské

"Európska únia jednoznačne odmieta využívanie hrdelného trestu, a to vždy a bez výnimky," uviedol vo vyhlásení Peter Stano, hovorca nového vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josepa Borrella. Odsúdenie na smrť označil za "krutý a neľudský trest, ktorý nemá odstrašujúci účinok a predstavuje neprijateľné odopretie dôstojnosti a nedotknuteľnosti človeka".

Podľa vyjadrenia EÚ je potrebné zaistiť, že budú trestne stíhané všetky osoby zapojené do tejto vraždy. Postup orgánov pritom musí byť založený na "zásadách transparentnosti, rešpektovania právnych postupov a náležitého procesu". Počas neverejného procesu v Rijáde odsúdili za vraždu Chášukdžího päť osôb na smrť, zatiaľ čo ďalším trom vymerali väzenské tresty v celkovej dĺžke 24 rokov za to, že pomáhali celý zločin utajiť.

Kritik režimu

Chášukdží bol pôvodne blízky saudskoarabskému kráľovskému dvoru, no neskôr sa stal kritikom tamojšieho režimu. Žil v dobrovoľnom exile v Spojených štátoch a písal pre denník The Washington Post. Zmizol 2. októbra 2018 po tom, ako vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule. Rijád najskôr tvrdil, že novinár konzulát opustil, časom však pripustil, že tam bol zavraždený.

Zdroj: SITA/AP/J. Scott Applewhite

Saudskoarabskí činitelia označili tento zločin za svojvoľnú operáciu agentov, ktorí údajne prekročili svoje právomoci. Objavili sa však podozrenia, že brutálnu vraždu novinára osobne nariadil saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán, ktorý to však dlhodobo popiera.

Organizácia Spojených národov vyzvala v stredu na začatie "nezávislého a nestranného" vyšetrovania Chášukdžího vraždy a potvrdila svoj postoj proti trestu smrti. Osobitná spravodajkyňa OSN pre ľudské práva Agnes Callamardová označila neverejný súdny proces v Saudskej Arábii za "frašku". Verdikt vynesený v Rijáde odsúdili aj Turecko či medzinárodná organizácia Reportéri bez hraníc.