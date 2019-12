Spojené štáty privítali verdikt v prípade Chášukdžího vraždy: Ide o dôležitý krok

"Ide o dôležitý krok k potrestaniu tých, ktorí nesú zodpovednosť a vyzývame Saudskú Arábiu, aby pokračovala v spravodlivom a transparentnom súdnom konaní," uviedol zmienený predstaviteľ. AFP pripomenula, že vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa dbala na to, aby zodpovednosť za vraždu novinára nepripisovala saudkoarabskému korunnému princovi, pričom uprednostnila udržiavanie dobrých vzťahov s kráľovstvom, dôležitým spojencom USA.

Syn zavraždeného novinára v pondelok uviedol, že jeho rodina vďaka verdiktu saudskoarabského súdu dosiahla spravodlivosť. "Dnes sme my, deti zosnulého Džamála Chášukdžího, dosiahli spravodlivosť. Dôverujeme saudskoarabskej justícii na všetkých úrovniach," napísal na Twitteri Saláh Chášukdží.

Počas neverejného procesu v Rijáde odsúdili za vraždu novinára päť osôb na smrť. Ďalším trom vymerali väzenské tresty v celkovej dĺžke 24 rokov za to, že pomáhali celý zločin utajiť. Chášukdží bol pôvodne blízky saudskoarabskému kráľovskému dvoru, no neskôr sa stal kritikom tamojšieho režimu. Žil v dobrovoľnom exile v USA a písal pre denník The Washington Post.

Zmizol 2. októbra 2018 po tom, ako vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule. Rijád najskôr tvrdil, že novinár konzulát opustil, časom však pripustil, že tam bol zavraždený. Saudskoarabskí činitelia označili tento zločin za svojvoľnú operáciu agentov, ktorí údajne prekročili svoje právomoci. Objavili sa však podozrenia, že brutálnu vraždu novinára osobne nariadil saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán, ktorý to však dlhodobo popiera.