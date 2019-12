Na juhu Anglicka sa sformovalo tornádo: Živel poškodil 20 domov, oblasť sužujú aj silné lejaky

Hasičské a záchranné jednotky museli zasahovať v obci Chertsey po tom, ako sa oblasťou prehnalo tornádo a poškodilo domy, autá, postŕhalo ploty a pováľalo stromy. Meteorologický úrad varoval, že oblasť južného Anglicka aktuálne sužujú silné lejaky sprevádzané prudkým vetrom. Meteorológovia zverejnili na Twitteri družicové snímky tornáda v Chertsey.

There have been reports of a tornado in Chertsey, Surrey this morning. The radar image on the left shows the heavy shower that would have caused it. The Doppler image on the right shows relative motion of rain droplets; the circled area highlights the rapid circulation pic.twitter.com/waYvXrrB1Q