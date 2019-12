MIMORIADNE Trump sa stal tretím obžalovaným prezidentom v dejinách USA

Na schválenie impeachmentu bolo potrebných minimálne 216 hlasov kongresmanov. O každom z dvoch bodov ústavnej žaloby hlasovali členovia Snemovne, v ktorej majú väčšinu demokrati, osobitne. Kongresmani hlasovali po straníckej línii, takže menšinoví republikáni impeachment jednomyseľne odmietli.

Pri prvom hlasovaní vo veci zneužitia právomocí podporilo podanie ústavnej žaloby 230 kongresmanov, proti bolo 197. Dvaja demokrati hlasovali proti a jedna prítomná demokratická kongresmanka nehlasovala.

Takmer rovnaký pomer hlasov (229:198) bol aj pri druhom hlasovaní vo veci marenia vyšetrovania vedeného Kongresom. K republikánskym odporcom impeachmentu sa pri druhom hlasovaní pridal ešte tretí demokrat. Súčasný šéf Bieleho domu sa tak stal tretím obžalovaným prezidentom v dejinách USA — po Billovi Clintonovi v roku 1998 a Andrewovi Johnsonovi v roku 1868.

Uznať Trumpa za vinného a odvolať ho z úradu však môže až druhá komora Kongresu, Senát, kde však majú väčšinu republikáni, ktorí impeachment prezidenta odmietajú. Proces s prezidentom na pôde Senátu má odštartovať začiatkom budúceho roka. Vzhľadom na väčšinu republikánskych senátorov sa však očakáva, že prezident bude napokon zbavený obvinení.

Demokratická predsedníčka Snemovne reprezentantov v stredu na úvod rozpravy o impeachmente označila Donalda Trumpa za trvalú hrozbu pre bezpečnosť USA. Republikánski kongresmani naopak svojho prezidenta bránili, niektorí prirovnali jeho impeachment k ukrižovaniu Ježiša Krista.

Podanie žaloby súvisí s obvineniami, že Trump zastavil americkú vojenskú pomoc Ukrajine, aby ju donútil spustiť vyšetrovanie proti jeho možnému rivalovi v budúcoročných prezidentských voľbách Joeovi Bidenovi a jeho synovi Hunterovi. Príslušné vyšetrovanie viedol právny výbor Snemovne.

Trump odmietol impeachment ako pokus o anulovanie výsledkov volieb

Americký prezident Donald Trump odsúdil demokratických členov Snemovne reprezentantov USA za to, že v stredu večer miestneho času odhlasovali podanie ústavnej žaloby voči jeho osobe. Rozhodnutie kongresmanov označil za pokus o anulovanie výsledkov prezidentských volieb, informovala vo štvrtok televízia CNN.

"Po troch rokoch zlovestných honov na čarodejnice, falošných správ a výmyslov, sa demokrati v Snemovni reprezentantov pokúšajú zneplatniť hlasy miliónov amerických vlastencov," vyhlásil Trump na zhromaždení svojich stúpencov v Michigane krátko po rozhodnutí kongresmanov. Šéf Bieleho domu zdôraznil skutočnosť, že pri oboch hlasovaniach v Snemovni reprezentantov, kde majú väčšinu demokrati, ho jednomyseľne podporili všetci republikáni. Zároveň pripomenul, že proti impeachmentu hlasovali i traja demokrati.

"Hlasoval za nás každý jeden republikám. Nestratili sme ani jeden republikánsky hlas," vyhlásil za aplauzu svojich priaznivcov Trump, ktorý sa stal v poradí tretím obžalovaným prezidentom v dejinách USA. Členovia Republikánskej strany neboli podľa Trumpových slov nikdy tak jednotní ako v súčasnosti, čo podľa neho signalizuje, že pokus o jeho odvolanie v Senáte neuspeje.

Pelosiová neuviedla, kedy pošle žalobu do Senátu

Ďalší postup vo veci impeachmentu prezidenta USA Donald Trumpa zostáva nejasný: demokratická predsedníčka Snemovne reprezentantov USA Nancy Pelosiová sa v stredu večer odmietla vyjadriť k otázke, či a kedy pošle text ústavnej žaloby Senátu, ktorý má právomoc rozhodnúť o prezidentovom zosadení. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.

Členovia Snemovne reprezentantov amerického Kongresu, v ktorej majú väčšinu demokrati, v stredu rozhodli o podaní ústavnej žaloby na prezidenta Trumpa vo veci zneužitia právomocí a marenia vyšetrovania vedeného Kongresom. Uznať prezidenta za vinného a odvolať ho z úradu však môže až druhá komora Kongresu, Senát, kde však majú väčšinu republikáni, ktorí impeachment prezidenta svorne odmietajú.

Proces s prezidentom na pôde Senátu by mal odštartovať v januári budúceho roka, čo by však mohli skomplikovať spory medzi demokratmi a republikánmi. "Uvidíme, čo sa stane," odpovedala Pelosiová na otázku, či pošle ústavnú žalobu voči Trumpovi do Senátu. Vyjadrila sa tak na tlačovej konferencii krátko po stredajšom schválení impeachmentu plénom Snemovne.

Demokrati v Snemovni reprezentantov boli podľa nej pôvodne odhodlaní posunúť text žaloby Senátu, za súčasnej situácie však budú čakať na ďalšie kroky senátorov. Podľa Pelosiovej zatiaľ nie je jasné, akú má republikánska väčšina v Senáte predstavu o priebehu procesu s prezidentom, napríklad v otázke pripustenia výsluchov svedkov. Preto podľa nej ešte nebolo možné vymenovať ani "žalobcov", ktorí by mali zastupovať Snemovňu počas konania v Senáte.

Pelosiová vyjadrila nádej, že republikánski senátori všetky nejasnosti čoskoro vysvetlia a že zaistia spravodlivý priebeh procesu s prezidentom. Podľa neoficiálnych zdrojov by mal líder republikánskej väčšiny v Senáte Mitch McConnell ešte tento týždeň oznámiť termín začiatku procesu, uvádza CNN.