Amerického prezidenta Trumpa čaká proces v Senáte: Mohol by sa začať už budúci utorok

WASHINGTON - Proces s prezidentom USA Donaldom Trumpom na pôde Senátu amerického Kongresu vo veci ústavnej žaloby (impeachmentu) by sa mohol začať už na budúci utorok. Oznámil to v utorok líder republikánskej väčšiny v Senáte Mitch McConnell s tým, že predbežné kroky by mali prebehnúť už koncom tohto týždňa.

Snemovňa reprezentantov bude v stredu hlasovať o zaslaní návrhu obžaloby Trumpa do Senátu, pričom McConnell podľa vlastných slov očakáva, že text žaloby voči prezidentovi Senátu pošle už v tento deň, píše agentúra AFP.

"Domnievame sa, že ak k tomu dôjde — čo sa s najväčšou pravdepodobnosťou stane — podnikneme ešte tento týždeň predbežné kroky, ktoré by mohli zahŕňať zloženie prísahy členov Senátu do rúk predsedu Najvyššieho súdu USA a ďalšie organizačné opatrenia," povedal McConnell. Dodal, že ak by sa tieto veci podarilo uskutočniť, samotný proces s prezidentom v Senáte by sa mohol začať už budúci utorok.

Republikán McConnell zároveň odmietol tvrdenie, že sa bude snažiť procesu s prezidentom zabrániť. Snemovňa reprezentantov, v ktorej majú väčšinu demokrati, 18. decembra rozhodla o podaní ústavnej žaloby na prezidenta Trumpa vo veci zneužitia právomocí a marenia vyšetrovania vedeného Kongresom. Uznať prezidenta za vinného a odvolať ho z úradu môže len Senát, kde však majú väčšinu kresiel (53 zo 100) republikáni, ktorí impeachment prezidenta svorne odmietajú.