Obeťou masakry v Ostrave je aj otec hrdina: Dieťa zachránil vlastným telom

Maloletú dcéru zakrýval otec vlastným telom, a tým jej zachránil život. Jemu samému sa však smrť nevyhla, strelec ho trafil priamo do srdca. „Pochopiteľne, nás, ktorí máme deti, to hlboko zasiahlo. Tomu sa nedá emočne uniknúť,“ povedal pre Českú televíziu Marcel Mitták, hrudný a brušný chirurg z FN Ostrava. Muž zomrel po hodine a pol na operačnej sále. „Strelný kanál rozdrvil ľavý pečeňový lalok a tkanivo na zadnej brušnej stene. To zranenie bolo natoľko rozsiahle a fatálne, že nebolo možné ten stav zvrátiť,“ dodal Mitták. Zdroj: Profimedia

K masakru v čakárni traumatológie došlo v utorok ráno. „Asi o 7.15 mi volala kolegyňa z ambulancie rozrušene, že tam nemám chodiť, že sa tam strieľa,“ opísal Mitták dobu útoku. Podľa dostupných informácií strieľal 42-ročný stavebný technik Ctirad Vitásek nelegálne držanou zbraňou kalibru 9 mm. Z nemocnice sa mu po čine podarilo utiecť, navštívil dokonca i svoju matku, ktorej sa priznal, čo spáchal a že sa plánuje zabiť. Asi tri hodiny po čine, keď ho vypátrala polícia, sa pokúsil o samovraždu a strelil sa do hlavy. Minister vnútra Jan Hamáček uviedol, že muž nezomrel ihneď, zraneniam podľahol po polhodinovej resuscitácii.