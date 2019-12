FOTO V Keni sa zrútila šesťpodlažná budova: V troskách možno uviazli ľudia

Uviaznuté osoby vyslobodili pomocou holých rúk miestni obyvatelia. Na pomoc pri hľadaní a záchrane možných ďalších obetí nešťastia medzitým dorazili aj príslušníci armády. Ako pripomína AP, zrútenia budov sú v Nairobi, kde je veľký záujem o bývanie a developeri pravidelne obchádzajú regulácie, pomerne časté.

BREAKING: Scores rushed to hospital, several trapped after a six-storey building collapses in Tassia, Embakasi in Nairobi. pic.twitter.com/iKCkSBCEW1