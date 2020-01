Nádeje a možné pády: Toto sú TOP scenáre, ktoré sa môžu v tomto roku odohrať

BRATISLAVA - Skončil sa nielen rok 2019, ale na svojom konci je aj ďalšia dekáda. V týchto dňoch sú viacerí ľudia plní dúfania a nádejí o tom, čo nová doba prinesie a aké nástrahy či hrozby možno očakávať. Svoj výskum uskutočnila aj Saxo Bank, ktorá usporiadala rad desiatich nepravdepodobných, no možných udalostí, ktoré by v prípade ich uskutočnenia zatriasli trhom a ekonomikou.

Samotná Saxo Bank zverejnením tohto "rebríčka" zrejme zdvíha varovný prst a upriamuje pozornosť na možné riskantné kroky, ktoré z hľadiska nesprávneho investovania hrozia. Ich pravdepodobnosť je však napriek tomu značne nízka. Ak by sa niektorá z udalostí naplnila, hrozil by možný kolaps na finančných trhoch a preto majú udalosti aj prívlastok "Šokujúce predpovede".

Maďarsko odíde z Európskej únie

Po brexite môže nastať aj ďalší "exit". Druhé v poradí by sa mohlo ocitnúť Maďarsko. Kým pri vstupe do únie v roku 2004 sa dalo hovoriť o ekonomickom náraste v krajine, dnes je situácia iná. Počas pätnástich rokov v únii má vzťah Maďarska s európskym spolkom vážne trhliny. V hre je článok 7 v kontexte obmedzovania slobody médií, súdnictva, školstva a práv národnostných menšín u našch južných susedov. Politiká garnitúra sa bráni ohrozovaním kultúry čoraz silnejúcou masovou migráciou. Premiér Viktor Orbán pritom vôbec netají svoje sympatie k Turecku. Je to v ostrom kontrastne s ostatnými krajinami EÚ.

Ázia príde s novou menou

​Krajiny, ktoré sú súčasťou ázijského kontinentu sa budú chcieť vymaniť voči americkému doláru a jej zraniteľnosti voči nemu. V dôsledku toho by mohla začať konať Ázijská infraštruktúrna investičná banka. Tá sa postará o vytvorenie tzv. nového aktíva zvanom tiež Asoam Drawning Right (ADR). Nová mena by sa mohla rovnať dvom americkým dolárom. Stane sa tak kľúčom k osamostatneniu sa regionálneho obchodu v dôsledku odstrihnutia sa od dolára.

Švédska politika sa môže vyvíjať nebezpečným smerom

​"Hazardujúce Švédsko" sa tiež ocitlo v rebríčku možných udalostí, ktoré by mohli zatriasť ekonomickou situáciou vo svete. Ide o otázku integrácie imigrantov. Tamojšie sociálne služby sú tiež faktorom ktorý toto dianie ovplyvňuje. Švédska koruna posilní a celý systém začne naoko prosperovať, no priveľmi silné, až progresívne dianie v krajine môže viesť ku kolapsu švédskej ekonomiky. Z papierovo správnej a prosperujúcej veci sa tak zo dňa na deň paradoxne stane nesprávna. O švédskom štýle politiky (modeli) sa čoraz viac hovorí ako o hrozbe. Nevýhodou tejto krajiny je tiež jej mimoriadne citlivá ekonomika.

Americké prezidentské voľby prevalcujú demokrati

​V sa pomaly, ale isto zvolebnieva. Prichádzajú totiž prezidentské voľby a pripomínajú tiež päťročné pôsobenie Donalda Trumpa vo funkcii. Ten reprezentuje druhý tábor - Republikánov. Je však možné, že Demokrati tieto voľby ovládnu. Nehovoríme pritom len o prezidentskom úrade, ale aj o obidvoch komorách Kongresu. Voličov do rozhodnutia ženú viaceré faktory, napriklad aj to, že nastupuje nová generácia ľudí, ktorí majú liberálnejšie myšlienky a navyše je na stole aj otázka strachu z klimatických zmien. Tie Trump už roky vytrvalo popiera.

Do zóny ohrozenia pribudne Južná Afrika

​V kontexte Južnej Afriky je relevantné spomínať kritizovaného poskytovateľa sieťových služišb ESKOM. Okrem toho, že juhoafrický rand sa k americkému doláru oslaví z 15 na 20, svetové trhy s financiami tiež obmedzia linky úverov tamojšej vláde. Stúpať bude tiež deficit, ktorý sa ustáli na 6,5 percent hrubého domáceho produktu (HDP). Svetová banka tiež odhaduje, že vonkajší dlh sa počas daného obdobia vyšplhá na 50 percent HDP. Krajiny môžu postupne čoraz viac prestávať veriť ekonomike Južnej Afriky až tak veľmi, že sa krajina môže ocitnúť v trhovej izolácii.

Nová daň od Donalda Trumpa

​V tomto kontexte je dôležité spomenúť obchodné vzťahy medzi USA a Čínou. Trumpovmu vedeniu sa v kontexte so vzťahmi s Čínou podarí dosiahnuť aspoň chvíľkovú dohodu o clách. Tu pripadajú do úvahy aj mena a nákup poľnohospodárskych produktov. Celá iniciatíva však bude mať nedostatočný efekt. Americko-čínsky model sa tým nepodarí nakopnúť a nezachráni to ani spomínaný nákup poľnohospodárskych výrobkov. Trump sa preto rozhodne zaviesť vlastnú daň. Sledovať ňou bude hlavne zvýhodnenie výroby na domácej (americkej) pôde. Dovozné clá sa zrušia a nahradené budú 25-percentnou jednotnou daňou na všetky príjmy, ktoré plynú z amerického trhu a boli dosiahnuté zo zahraničnej výroby.

Vyššie úrokové sadzby Európskej centrálnej banky

​Európska centrálna banka (ECB) je tiež v strede diania možných udalostí. Nedávno zvolená prezidentka ECB Christine Lagardeová mala jasnú politiku záporných sadzieb. Začiatkom roka 2020 vyhlási, že menová politika už prekračuje hranice. Záporné úroky by podľa hypotetických tvrdení poškodiť spoľahlivosť a serióznosť europského bankového sektora. V kontexte donútenia ostatných krajíny a vlád eurozóny sa ECB 23. januára 2020 rozhodne zvrátiť priebeh menovej politiky a zvýši svoje sadzby.

Čierne zlato v roku 2020 na výslní

​Ropa a zemný plyn zažili "hviezdne časy" práve po kríze v roku 2009 až do 2014. Išlo o rast 131 percent. Hlavné meno v tomto mala Čína. Tá sa presadila pomocou lacných úverov. Zlé časy pre toto odvetvie prišli po roku 2014. Prirodzene sa spomína aj prerod myslenia smerom k využívaniu obnoviteľných zdrojov energií, či už po politickej, ale aj po psychologickej rovine. Obrat však nastane v roku 2020, hovorí sa aj o ťažbe bridlicovej ropy, no jej ťažbári budú stratoví, čo opäť privedie dopyt z Ázie. Pokračovať sa bude v ťažbe ropy a zemného plynu, porastie však aj odvetvie čistej energie.

Rusko v popredí spolu so zelenou a čiernou energiou

Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) spolu s Ruskom v roku 2020 oznámia zníženie produkcie ropy. Trh sa doslova zblázni. Investori, ktorí vsádzali na pokles ceny ropy a hedžové fondy sa poberú kade ľahšie, a tým pádom sa narastú ceny ropných zmesí Brent až na 90 dolárov za jeden jediný barel. Týmto sa Rusko posadí na pomyselný trón víťaza. Zelená energia v nadchádzajúcom roku narazí na prekážku. Aj tak však bude narastať politika elektrických áut a správania s ohľadom na reguláciu znečisťovania ovzdušia "klasickými" vozidlami. Rusku v tomto prípade zvíťazí aj v prípade využívania niklu pri výrobe elektrobatérií do automobilov. Odklonia sa totiž od kobaltu. Produkcia elektromobilov sa navýši, čo prirodzene bude predstavovať vyšší dopyt po dodávateľoch batérií.

​Nezadržateľne stúpajúci deficit USA a devalvácia amerického dolára

Deficit USA bude narastať rýchlym tempom. To prinúti Fed, aby zvýšil súvahu nad rámec možnej situácie. Urobí to však hlavne preto, aby mohol Fed financovať štátny výdavky za vlády Donalda Trumpa. Bude si tým viac istý, že bude znovuzvolený. Iróniou je, že práve naplnením stimulačných prvkov do ekonomiky ceny vysoko porastú a to hlavne kvôli nedostatkovej kapacite rôznych zdrojov. Zvýšia sa tým pádom aj náklady na kapitál. Spoločnosti, ktoré hľadajú lacné financovanie tak skončia. Americký dolár potom prudko zdevalvuje a Fed napokon uzná, že iba zrýchlil rozšírenie bilančných schopností. Sadzby však držal stále nižšie.