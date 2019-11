VIDEO Ďalšie krvavé násilie v Hongkongu: Muža poliali benzínom a podpálili, policajt zastrelil študenta

Protivládni demonštranti na videu kričia na muža, aby „po..... svoju matku“ a vrátil sa do Číny. On im odpovedá: „Po.....í Briti! Nikto z vás nie je Číňan!“ Muž má na videu zakrvavenú hlavu, údajne bol napadnutý. Vzápätí ho postriekajú horľavou látkou a niekto z nich mu k tričku priloží zapaľovač. Muž sa ihneď premení na ohnivú guľu, zúfalo sa snaží uhasiť na sebe oheň a potkne sa. Vystrašení svedkovia kričia a ženú sa z cesty na chodník.

VÝSTRAHA! Video obsahuje násilnosti a je nevhodné pre deti a ľudí s citlivejšou povahou

Mužovi sa podarilo vyzliecť si horiace tričko, no utrpel silné popáleniny na tvári, hrudi, bruchu a ramenách. Po incidente, ktorý sa stal v pondelok pred 13.00 hod. miestneho času, ho previezli na jednotku intenzívnej starostlivosti do Nemocnice princa z Walesu. Teraz bojuje o život, má popáleniny druhého stupňa na 28 percentách tela.

Pondelok bol mimoriadne násilný deň; okrem útoku ohňom na spomínaného muža hongkonská polícia zranila mnohých demonštrantov a najmenej jedného zastrelila. K streľbe došlo v Sai Wan Ho na východnej strane ostrova. Pri ďalšom incidente policajný dôstojník zamieril so svojím motocyklom do davu demonštrantov. Iný policajt zhodil ženu na ulicu plnú trosiek a do jej tváre jej nastriekal sprej s korením. Policajti tiež použili slzný plyn v centrálnej obchodnej zóne. Protesty sa v Hongkongu konajú už 24. týždeň takmer denne, niekedy ich vopred oznámia, niekedy vôbec. Násilnosti narúšajú život v meste, stupňuje sa tlak na vládu. Použiť však slzný plyn počas pracovnej doby v centre mesta, kde sú banky a obchody plné ľudí, je veľmi nezvyčajné. Násilie sa zvyčajne začína po súmraku.

Zdroj: Getty Images

Demonštranti a obyvatelia teraz vytvorili barikádu z polystyrénových škatúľ okolo krvavej škvrny, kde policajt zastrelil študenta. Kým policajti odišli, ľudia na nich kričali „Vrahovia!“ Minulý týždeň zomrel iný študent v nemocnici po nešťastnom páde, keď protestujúcich rozháňala polícia. Tá vo vyhlásení uviedla, že demonštranti postavili barikády po celom meste. Varovala demonštrantov, aby „ihneď zastavili svoje nezákonné činy“. Nepokoje sa rozšírili aj do Mong Kok, jednej z najhustejšie osídlených oblastí na zemi, na polostrov Kowloon a častého miesta pouličných nepokojov. Demonštranti odmietajú policajnú brutalitu a zasahovanie do slobôd zaručených bývalej britskej kolónii vzorcom „jedna krajina, dva systémy“, ktorý sa zaviedol, keď sa územie roku 1997 vrátilo pod čínsku vládu. Demonštranti požadujú nezávislosť od vplyvu vedúcich predstaviteľov komunistickej strany v Pekingu. Čína však popiera akékoľvek zasahovanie a obviňuje západné krajiny, že vyvolali tieto problémy.

Zdroj: Getty Images

Násilie sa rozšírilo aj v niekoľkých univerzitných kampusoch po správe o najnovšej streľbe. Svedkovia informovali o napätých stretoch medzi študentmi, demonštrantmi a políciou. Všetky prednášky na školách boli zrušené. Polícia použila slzný plyn aj na Čínskej univerzite. Spoje na niektorých linkách vlakov a metra boli v pondelok zrušené, v blízkosti staníc a nákupných centier hliadkuje poriadková polícia po tom, čo demonštranti vyzvali na generálny štrajk. Akciový trh Hongkongu klesol v poludňajších výsledkoch burzy o 2,9 %, čím prekonal straty v ostatných častiach regiónu. Čína má v Hongkongu posádku až 12-tisíc vojakov v Hongkongu, ktorí sa počas nepokojov ešte zdržiavajú v kasárňach, ale čínska vláda prisľúbila potlačiť akékoľvek pokusy o nezávislosť.