Nebezpečný zločinec? Bizarný prehrešok českého starostu: Nemohol uveriť, že porušil zákon

„V rámci prieskumu hospodárenia obce sa zistil menej závažný nedostatok, že po niekoľko mesiacov nebola starostovi vyplatená odmena, čo je v rozpore so zákonom,“ potvrdila podľa českého denníka iDnes hovorkyňa kraja Magdalena Fraňková. „Takmer som tomu nemohol uveriť,“ povedal Veselý, ktorý do starostovského kresla malej horskej obce zasadol po vlaňajších komunálnych voľbách, v ktorých kandidoval za nezávislých. Je takzvane neuvoľnený, práca na radnici preňho nepredstavuje plný pracovný pomer.

Českojiřetínske zastupiteľstvo sa síce rozhodlo, že bude funkciu vykonávať bez nároku na odmenu, starosta na ňu však má aj tak zákonný nárok. „A to vo výške 0,3 násobku výšky odmeny, ktorá by podľa zákona prináležala uvoľnenému starostovi. A tejto odmeny sa nemožno vzdať,“ uvádza Fraňková s tým, že po vypočítaní a povinných odvodoch môže starosta zvyšnú čiastku venovať obci ako dar. Pavel Veselý už teraz poberá okolo jedenásťtisíc českých korún mesačne a za mesiace, počas ktorých sumu odmietal, si ju musel naposielať spätne. Peniaze vraj skutočne mieni „vrážať“ do chodu obce, ktorá má niekoľko desiatok obyvateľov.„Napríklad ak treba kúpiť nejaké kvietky alebo tak, riešim to z toho,“ podotkol.

Zdroj: Getty Images

Predchodkyňa mala oveľa viac

„Je to paradox. Ak nechcem nič, je to zle. Ale že moja predchodkyňa mala aj svojho zástupcu a ročne ich platy vyšli na vyše milióna (českých korún), pričom rozpočet obce predstavuje dva milióny, je v poriadku. Neostávalo potom na dôležité veci,“ podotkol ďalej Veselý, ktorý zástupcu nemá. Predchádzajúce vedenie obce sa redakcii kontaktovať nepodarilo. Na poznámku, že svojím prístupom zároveň odhalil nedostatok v podobe neznalosti zákonov, sa Veselý zasmial. „Ja mám nedostatkov... Ale teraz vážne. Je pravda, že v niektorých smeroch som si fungovanie obce predstavoval inak. Rozhliadol som sa a učím sa za pochodu,“ dodal.