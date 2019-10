Klamať sa nevypláca: Poslankyňa zaplatila ôsmim dvojníčkam, aby za ňu urobili univerzitné testy

Podľa britského denníka Guardian je Tamanna Nusratová bakalárkou umení na Bangladéšskej otvorenej univerzite. Pokračovanie v štúdiu jej neumožnili. Zistilo sa totiž, že minimálne 13 testov za ňu vypracovala niektorá z jej dvojníčok. Poslankyňa jednej z vládnych strán si ich najala osem a údajne im za všetko zaplatila. „Vyhodili sme ju, pretože spáchala zločin,“ uviedol šéf univerzity MA Mannan. „Už sa sem nikdy nebude môcť prihlásiť.“ Nusratová svoj podvod ani veľmi neskrývala. Podľa vedenia univerzity vyšlo najavo, že o podvode vedeli viacerí študenti, hoci dvojníčky počas testov vždy obkolesovala ochranka. Vedenie školy nijako nereagovalo, pretože Nusratová pochádza z veľmi vplyvnej rodiny.

via @PerilofAfrica Bangladesh MP 'hired eight lookalikes' to sit university exams: Ruling party's Tamanna Nusrat expelled from university after local channel exposed cheating. https://t.co/0T8xuLOWnM pic.twitter.com/JI7zAx2kc8