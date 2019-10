VIDEO Dallas zasiahlo tornádo: Zničené domy a ľudia bez elektriny, zrútil sa obchod

Tamojšie médiá informovali, že zničilo niekoľko domov a obchodov, strhlo elektrické vedenie a konáre stromov. Zhruba 112-tisíc odberateľov zostalo bez elektriny. Zatiaľ neregistrujú žiadne vážne zranenia, no niekoľko ľudí nahlásilo zranenia spôsobené rozbitým sklom.

Polícia v jednej mestskej časti chodila od dverí k dverám a kontrolovala obyvateľov. Niekoľko škôl zostane v pondelok zatvorených. Úrady prijali aj hlásenia o úniku zemného plynu. Televízna stanica WFAA uviedla, že sa zrútil obchod so zmiešaným tovarom, no nikomu sa nič nestalo.

Whoa... Insane view of Dallas tornado, that moved through moments ago. pic.twitter.com/Uzmzy2JGBA