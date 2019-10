Kľúčový zlom v konflikte s Tureckom: Dohoda Kurdov so sýrskou vládou, tá posiela armádu

"S cieľom predchádzať tejto agresii a čeliť jej bola dosiahnutá dohoda so sýrskou vládou... tak, aby sa sýrska armáda mohla rozmiestniť pozdĺž sýrsko-tureckej hranice s cieľom pomôcť Sýrskym demokratickým silám (SDF)," napísala kurdská administratíva v odkaze na sociálnej sieti Facebook.

Kurdi vo svojom vyhlásení ďalej uviedli, že dohoda dosiahnutá s vládou v Damasku "pripravuje cestu k oslobodeniu ostatných sýrskych miest, ktoré okupuje turecká armáda, ako je napríklad Afrín", väčšinovo kurdská enkláva na severozápade Sýrie. Sýrska tlačová agentúra SANA už skôr bez bližších podrobností uviedla, že "sýrske armádne jednotky smerujú na sever, aby čelili tureckej agresii na sýrskom území".

Zdroj: SITA/Ismail Coskun/IHA via AP

Podľa predstaviteľa sýrskych Kurdov a organizácie Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) sú vojská vlády v Damasku pripravené vstúpiť do kurdských miest, z ktorých sa pred tureckou operáciou sťahujú americké jednotky. Dohodu podľa neho Kurdi uzavreli prostredníctvom Ruska. Cieľom je rozmiestniť vládne sily v určitých pohraničných mestách.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan osobne uviedol, že cieľom tureckej vojenskej ofenzívy (operácia Prameň mieru) je zriadenie "bezpečnostnej zóny", ktorá by siahala 30 až 35 kilometrov do Sýrie a smerovala z mesta Kobané až do Hasaky, v úseku približne 440 kilometrov.