Konflikt Turecka v Sýrii neutícha: Trump s tvrdým odkazom smerovaným na Kurdov

"Ak chce Sýria bojovať za to, aby si vzala späť svoju zem, je to na nej a na Turecku," vyhlásil Trump na schôdzke s talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom v Bielom dome. "Je tam veľa piesku, s ktorým sa môžu hrať," doplnil americký prezident. "Kurdi sú veľmi dobre chránení... Mimochodom, nie sú to anjeli," povedal podľa agentúry AFP Trump, ktorý si vyslúžil ostrú kritiku za to, že opustil Kurdov a nechal ich napospas tureckej ofenzíve v Sýrii.

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa 6. októbra nariadila svojim jednotkám, aby sa stiahli zo severovýchodnej Sýrie, kde podporovali Kurdov v boji proti teroristickej organizácii Daeš. Turecko 9. októbra spustilo ofenzívu v Sýrii proti Kurdom - s deklarovaným cieľom vyčistiť oblasť turecko-sýrskych hraníc od "teroristov" a vytvoriť "bezpečnú zónu" na návrat sýrskych utečencov. Kurdi podpísali Rusmi sprostredkovanú dohodu so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom a bojujú po boku jeho vojakov.